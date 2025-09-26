Koç-Mourinho iş birliği: Fenerbahçe enkaza döndü

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb mağlubiyeti, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da manşetleri süslerken, hedefteki adam Domenico Tedesco oldu. Jose Mourinho’yla bir dargın bir barışık ilişkisini en olmadık zamanda kesen Ali Koç’un Fenerbahçe’ye son darbesi tecrübesiz İtalyan hoca oldu. Mourinho döneminde form grafikleri dibe vuran, 8 numarasız takımın başına hiç kimse olmayınca geçirilen Tedesco, daha takımı anlamadan girdiği sert fikstürde iki beraberlik, bir mağlubiyet alırken, sadece 10 kişilik Trabzonspor’u yenebildi. Skorlardan bağımsız, oyun anlayışı, kadro tercihleri ve hamleleri Tedesco’nun suyunun erken ısınmasına sebep oldu.

KADEMELİ BİR GEÇİŞ Mİ?

Ali Koç’un “Bu takımı herkes şampiyon yapar” şeklindeki sözleri futboldaki başkanlığı süresince futboldaki başarısızlığın “yapı”dan değil, yapısızlıktan kaynaklandığını gözler önüne sürerken, işleri toparlamak çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran’a kaldı. Tedesco ve Devin Özek’ten detaylı bir rapor isteyen Saran, sonrasında hem teknik ekiple hem de takımla bir toplantı gerçekleştirecek. Seçim öncesi takımı Aykut Kocaman - Volkan Demirel ikilisine bırakmayı planlayan Saran’ın, başkanlık sonrası görüştüğü Demirel’i profesyonel yönetici sıfatıyla Samandıra’ya sokmaya hazırlandığı öğrenildi. Kocaman sesleri de yükselmeye başladı.

BİLD: SON ŞANSI ANTALYA

Bild, F.Bahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco’nun koltuğunun sallantıda olduğunu haberleştirdi. Almanya’nın güçlü yayın organı, sarı lacivertli takımın evinde oynayacağı Antalyaspor maçında puan kaybı yaşaması hâlinde yönetimin yollarını ayırmaya hazırlandığını duyurdu.

BÜNYESİ KALDIRMADI

Zagreb deplasmanında dağılan Fenerbahçe’nin istatistikleri korkutucu! Trabzon’u güç bela yenebilen, Alanya ve Kasımpaşa’ya diş geçiremeyen sarı lacivertliler Tedesco’yla ilk yenilgisini alırken, ikili mücadele, top kapma, hava topu ve çalım istatistikleri mağlubiyeti açıklar nitelikteydi. Fiziksel olarak ayakta kalmakta zorlanan takım haliyle oyun da oynayamıyor.