Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, resmi olarak mazbatasını almadan kulüpteki sorunları çözmek için harekete geçti. Özellikle Samandıra'daki olumsuz atmosferi dağıtmak isteyen Saran, futbol operasyonlarıyla ilgili ilk adımlarını atmaya başladı.

VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Saran, eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik adam Volkan Demirel ile bir araya geldi. Görüşmede, Demirel'e futbol yapılanmasında yönetici olarak görev alma teklifi gündeme geldi.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Sadettin Saran’ın Zagreb dönüşünde teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’le de bir toplantı yapmayı planlanıyor.

Bu görüşmenin de futbol yapılanması açısından kritik olacağı belirtiliyor.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPMIŞTI

Demirel, 2019-2021 yılları arasında sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenörlük yapmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde ise Fatih Karagümrük, Hatayspor ve son olarak Bodrum FK’da görev aldı.