Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi

Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe&#039;de Volkan Demirel sürprizi
Fenerbahçe, Sadettin Saran, Volkan Demirel, İstihbarat, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, kulüpte değişim sürecini başlatıyor. Mazbatasını almadan kolları sıvayan başkan, Volkan Demirel'e futbol operasyonlarında görev teklif etti.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, resmi olarak mazbatasını almadan kulüpteki sorunları çözmek için harekete geçti. Özellikle Samandıra'daki olumsuz atmosferi dağıtmak isteyen Saran, futbol operasyonlarıyla ilgili ilk adımlarını atmaya başladı.

VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Saran, eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik adam Volkan Demirel ile bir araya geldi. Görüşmede, Demirel'e futbol yapılanmasında yönetici olarak görev alma teklifi gündeme geldi.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Sadettin Saran’ın Zagreb dönüşünde teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’le de bir toplantı yapmayı planlanıyor.

Bu görüşmenin de futbol yapılanması açısından kritik olacağı belirtiliyor.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPMIŞTI

Demirel, 2019-2021 yılları arasında sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenörlük yapmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde ise Fatih Karagümrük, Hatayspor ve son olarak Bodrum FK’da görev aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere’den İsrail’e büyük darbe! Kudüs'ün resmen Filistin'e ait olduğu ilan edildiABD’nin tarifeleri, Çin’i durdurdu mu? BYD-Tesla rekabeti ve dikkat çeken rakamlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"İsme göre oyuncu alınırsa, hocan da stajyer olursa..." | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi? - Spor"Yeni nesil saçmalığın zirvesini gördük"Belçika'da 10 gollü düello! Nefes kesen maça Emin Bayram damgası - SporDüelloya G.Saray’ın eski oyuncusu damga vurduFenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun düşük performansı dikkat çekiyor - SporFenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu endişesi!Berat Luş 28 dakikaya 4 gol sığdırdı! Galatasaray'ın kiralık futbolcusu şov yaptı - Spor18'lik yetenekten 28 dakikada 4 golGalatasaraylıların beklediği haber geldi: Victor Osimhen o maçta sahada olacak - SporG.Saraylıların beklediği haber: O maçta sahada olacakTedesco'dan maç sonu itiraf: Mağlubiyetin gerekçesini açıkladı - SporTedesco'dan maç sonu itiraf: Mağlubiyetin gerekçesini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...