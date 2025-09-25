"İsme göre oyuncu alınırsa, hocan da stajyer olursa..." | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Hırvatistan'da oynanan karşılaşmadan sarı-lacivertliler, 3-1 mağlup ayrıldı. Maç 3-1 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibin golleri Beljo ve Baktar'dan gelirken, Fenerbahçe'nin tek golünü Szymanski attı.

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin deplasmandaki performansını değerlendirdi...

"SU ISINMAYA BAŞLADI"

Göbekte görev yapan Asensio ile Semedo yerlerini yadırgarken, sağ kanattaki Nene de savruk bir görüntü çizdi. Kasımpaşa maçında dökülen İrfan Can’ı, hücumda beklediği coşkuyu veremeyen Fred’i kesmesi anlaşılabilir tercihler olsa da orta sahada İsmail’in ısırganlığı arandı. Tabii idman performanslarını bilemiyoruz; ancak Oğuz da geçmiş karnesiyle, sahadakilerden iyi işler yapabilecek gibi görünmesine rağmen kulübedeydi. Nihayetinde olmayacak bir golle geri düştü Fenerbahçe ve Szymanski’nin tek vuruşla dengeyi kurdu.

Ancak hepi topu buydu maalesef. Fenerbahçe, dörtte biri maliyetindeki Hırvat ekibi karşısında oyunun her hangi bir bölümünde ve her hangi bir alanında üstünlük kuramadı. Mücadele öncesi “Kesin olan bir şey var, son maçlardaki gibi olamayız” açıklamasıyla özeleştiri yapan Tedesco’nun ideal kadroyu ve oyunu bulmak için çok daha fazla çalışması gerek. Tabii Fenerbahçe, puan puan erirken, hocanın suyu kaynarken bu ne kadar mümkün olacak, her beraber göreceğiz. (Mehmet Emin Uluç - Türkiye Gazetesi)

"ALİ KOÇ ENKAZ BIRAKTI"

Maçın başında dörtlü oynayacağını söyleyen Alman asıllı İtalyan teknik adam, Alanya ve Kasımpaşa maçlarına vurgu yaparak “Bu şekilde devam edemeyeceğimiz bir gerçek. Çözüm arıyoruz” dedi. İyi, hoş söylüyorsun Tedesco ama çözümün bu mu? Kadro değeri 300 milyon avroyu aşan Fenerbahçe, deneme yanılma metodu ile mi düze çıkacak? Oyun organizatörü Asensio görevini yapan ender isimlerdendi, Nene savunmaya yardım etmekten hücum etmeyi aklına bile getirmedi. Koca bir ilk yarı önde sürekli rakibe basmaya çalışan Syzmanski’nin 10 kişi arasından geçip ağları bulan vuruşu dışında pozisyonu yoktu.

50’de geriye düşmesine rağmen 60 dakika boyunca sahada olan biteni anlamaya çalışan, belki de hata yapmadığını ispatlamaya gayret eden Tedesco’nun nihayet müdahalesi geldi. Fred’le dörtlüye dönüp Oğuz ve İrfan takviyeleriyle de rakibi tehdit etmeye başladı F.Bahçe. Bu süreçte gole yaklaşsa da aradığını bulamadı. Yeni başkan Sadettin Saran’ın işi çok ama çok zor. Ortada futbol açısından net bir enkaz var. Kulübün futbol aklı B. Dortmund’da “office boy”luk yapan Devin Özek olursa. Transferler “Football Manager” mantığıyla yapılırsa. İhtiyaca ve sisteme göre değil, isme göre oyuncu alınırsa, eh hocan da stajyer olursa bu sonuca şaşırmamak lazım. (Ercan Yıldız - Türkiye Gazetesi)

"TAKTİK MAKTİK YOK BAM BAM BAM!"

Sahaya çıkardığı 11'i açıklarken "Son iki maçı görmediniz mi?" dedi Tedesco. Yeni nesil denilen teknik adamın, çıkardığı faturaya bakın. "Fred ile İsmail yapamadı, koşmadı, yetersizdi. Ben de bu seçimi yaptım" diyor. Ve bu konuşma, oyunu duygularıyla izleyenler için "helal olsun" ekosunu getiriyor. Ama öyle değil. Bunları sonuçtan bağımsız yazıyorum. Çünkü yenilen üç golün de bu seçimlerle ilgisi yok. Tamamen oyuncu "kalitesi" ile ilgili o goller. Hoca ile alakası yok.

Maça gelelim. 6 numara olmayan iki oyuncu (Semedo, Asensio), sağ bek olmayan bir (Çağlar) ve stoper olmayan bir (Osterwolde) oyuncu ile çıktı sahaya. Neymiş; Fred ile İsmail'e ceza verecekmiş yeni nesil büyük zeka.

Ne oldu? Sağdan atak geliştiremedin. Asensio'yu geriye çektiğin için önde pozisyon üretemedin. Rakip seni sola yönlendirdi, Brown ile her topu ezdin. Kilitlenmiş Kerem çevresinden yardım alamadı, maçı sekiz kişiyle oynadın.

Sahada oyun ezberi olmayan bir takım vardı. Dolayısıyla topu ayağına alanın bir fikri de yoktu. Neyin cezasını, kime verdiğini anlayamadığımız, moda tabirle "yeni nesil" skandal izledik aslında. Taktik maktik yok, bam bam bam. Yeni nesil saçmalığın zirvesini gördük. (Gürcan Bilgiç - Sabah)

İlgili Haber Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun tercihleri çıldırttı, şimdiden isyan bayrağı açıldı: "Hocayı gönderin"

"BENİM DE BİR FİKRİM YOK"

Dün Zagreb maçının Fransız hakemini izleyince, içim ferahladı. Zira ben sadece bizim hakemlerin 'Futbola Fransız' olduğunu sanıyordum. Dün gördüm ki Jerome Brisard da Fransız! İlk yarıdan birkaç örnek.

Adam Fenerbahçe'ye taç attırmadan soyunma odasına gitti. En-Nesyri gole giderken kendini yere atan rakip oyuncunun tedavisi için pozisyonu kesti. Sağlık her şeyden önemli elbette ama bizim de ruh sağlığımızı bozmaya hakkınız yok.

Ayrıca bütün faul kokan ikili mücadelelerde takdir haklarını rakipten yana kullandı. Bazen bizimkiler de kendini kolay yere attı. Çok kızıyorum. O seni ittiğinde düşüyorsan, daha güçsüzsün demektir. Niye rakip değil de sen yere düşüyorsun.

Sen ayakta kal, o hakemden medet umsun! Hani bu olumsuzlukları yazdım diye, Fenerabahçe'nin 'Sütten çıkmış ak kaşık' olduğunu sanmayın. Yahu arkadaş Dinamo Zagreb'de kim! 300 milyon euro değerinde takım kurmuşsun, rakip 79 milyon euro.

Yani terazinin kefesine koysan 4 katından ağır. Yedek kulübesindekileri satsan 2 tane Zagreb kurarsın. Elbette futbolda kağıt üzerindeki değer maç kazanmıyor. Ama arkadaş "Ağırlığınızı" koyun sahaya. Niye tedirgin ve özgüven sorunu yaşıyorsunuz.

Koskoca Fenerbahçe'nin formasını giymenin verdiği bir gurur bir savaşçı ruh arıyor insan. Zagreb karşısında ayaklarınız titrer, panik yaparsanız yakışır mı? Adamlar resmen Fenerbahçe'nin hediye ettiği golle öne geçtiler.

Onların da doğrusu gol atası yoktu ama Fenerbahçe ikram edince de ne yapsınlar! Allah'tan Szymanski cevap verdi de utanç tablosu skor tabelasında kalıcı olmadı. Gol duran toptan geldi.

İyi de 'Yürüyen top' nerede? Atağa çıkıyoruz yanlış pas seçimleri, topa basıp beklemeler, gereksiz top çevirmeler... Ne derli toplu bir görüntü, ne güven veren bir coşku var takımda. Koskoca Fenerbahçe ilk 45 dakikada 1'i isabetli 2 şut atabilmiş.

İkinci yarıda da ilk yarıdan farklı bir görüntü yoktu. Üzerine ölü toprağı serpilmiş, sanki kazanmak istemeyen bir takım vardı sahada. Golü de erken yediler. Sonra zaman zaman beraberlik için kurulan yalancı bir baskı...

Mourinho belli ki kendini kurtarmak için erken kaçmış. Bu görüntü ne Avrupa'da ne de ligde iş yapar 'Bu takım nasıl düzelir' diye sorarsanız. Doğrusu benim de bir fikrim yok. (Engin Verel - Akşam)

"ÇILGINLIK YAPMAYA BAYILIYORLAR!"

Havasından mı suyundan mı nedir F.Bahçe'de göreve gelen teknik direktörler çılgınlık yapmaya bayılıyorlar. Tedesco'nun dün gece sahaya sürdüğü ilk 11 kesinlikle akıl işi değil. Birbirleriyle hiç oynamamış 3 orta saha, üstelik sağ bek Semedo bu bölgede, yanında da ikinci ön libero olarak sahaya çıkan fizik kalitesi yetersiz kaliteli oyuncu Asensio. Yapısına uymayan sağ bekte Çağlar, sağ önde de ne yaptığı belli olmayan topla kavga eden Nene. Bu takımın futbol oynaması mümkün mü? Zaten ideal kadroyla da çıksan takımda sorunlar var. Hem oyun açısından hem fiziksel olarak. Takım gün geçtikçe kondisyon açısından iyiye gideceğine tam tersi oluyor. Örneğin; sezon başı fişek gibi gelen Brown sadece idare etmeye başladı. Kerem'de düşüş var, nerede Benfica'daki Kerem. Varlığı yokluğu belli olmayan En-Nesyri. Tedesco ilk yarıdaki sıkıntıyı görüyor, devrede oyuncu değiştirmiyor. Sonuçta son derece vasat bir rakip karşısında sahada hiçbir varlık gösterilemeden 2 farklı yenilgiyle dönüldü. Benim bu yaptığım eleştirilerin belki de medyadaki tüm yazarlar çok benzerini yazacaklar. Bu da Tedesco'nun ne kadar büyük bir harakiri yaptığının göstergesi olacak. İşin kötü yanı fiziksel ve teknik olarak gidişat kolay yoluna girmeyecek durumda. (Ömer Üründül - Sabah)