Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun düşük performansı dikkat çekiyor

SPOR SERVİSİ - Portekiz temsilcisi Benfica'dan uzun uğraşlar sonucu 22,5 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe kariyerine iyi başlayamadı.

TARTIŞILAN PERFORMANS

Sarı-lacivertli formayla son olarak Avrupa Ligi'nde Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e karşı da kötü bir performans ortaya koyan Aktürkoğlu, 3-1 mağlup olunan maçta 84 dakika sahada kaldı. Aktürkoğlu, mücadeleyi 6.6 gibi düşük bir reytingle tamamlarken, istatistikleri de tartışma konusu oldu.

LİG MAÇLARI DA İYİ GEÇMEDİ

Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla 1-0 kazanılan Trabzonspor maçında ilk defa forma giymiş ve maçı 6.9 reytingle tamamlamıştı. Ligde son oynanan Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan mücadelede de takımının golünün asistini yapan milli futbolcu, 6.8 reytingle yine beklentilerin altında kalmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aktürkoğlu'nun performansı sosyal medyada da gündem oldu. Bazı taraftarlar Kerem'in performansını eleştirirken, bazıları da süre verilmesi gerektiğini belirterek destek çıktı.