Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun tercihleri çıldırttı, şimdiden isyan bayrağı açıldı: "Hocayı gönderin"

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun tercihleri çıldırttı, şimdiden isyan bayrağı açıldı: "Hocayı gönderin"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Domenico Tedesco&#039;nun tercihleri çıldırttı, şimdiden isyan bayrağı açıldı: &quot;Hocayı gönderin&quot;
Fenerbahçe, Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü. Sarı lacivertlilerin başında çıktığı dördüncü maçında tek galibiyette kalan Domenico Tedesco, şimdiden eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen İtalyan Teknik Direktör Domenico Tedesco ile çıktığı 4 maçta sadece tek galibiyet aldı.

LİGDE SON İKİ MAÇTA İKİ BERABERLİK

Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 kaybeden sarı lacivertliler; Tedesco yönetiminde Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

TEK GALİBİYET TRABZONSPOR'A KARŞI

Sarı lacivertli ekip, Domenico Tedesco yönetiminde tek galibiyetini Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında 1-0'lık skorla aldı.

ÇAĞLAR VE SEMEDO TERCİHLERİ ŞAŞIRTTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb karşısında oyuncularını farklı pozisyonlarda değerlendirdi.

Genç teknik adam, stoper Çağlar Söyüncü'yü sağ bekte, sağ bek Nelson Semedo'yu ise orta alanda değerlendirdi.

FRED SONRADAN DAHİL OLDU

Çağlar'ı 59. dakikada oyundan alan Tedesco, yerine Fred'i değerlendirdi ve Semedo'yu kendi pozisyonuna çekti.

TARAFTAR AYAĞA KALKTI

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e çok etkisiz bir oyunla kaybetmesinin ardından sarı lacivertliler taraftarlar, Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu eleştiri yağmuruna tuttu. 

İtalyan teknik adamın kadro tercihini eleştiren sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin Zagreb karşısındaki etkisiz oyununu eleştirdi. 

Tedesco'nun performansını yetersiz bulan Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada görevden alınması yönünde paylaşımlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eşref Rüya 15. bölüm neden yayınlanmadı, YouTube'da neden yok?Netanyahu, Filistin'i tanıyan Batı ülkelerine kin kustu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik - SporCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrikAli Koç'tan kupa mesajı: Tarihi başarıda emeği olan herkese teşekkürler - SporAli Koç'tan kupa mesajı: Tarihi başarıda emeği olan herkese teşekkürlerFenerbahçe'de Sadettin Saran 3 günde kupa kazandı: İnşallah daha çok zafer gelecek - SporSadettin Saran 3 günde kupa kazandıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva cevabı: Özel görüştüm - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva cevabı: Özel görüştümFenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar yaşandı - SporFenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar yaşandıCumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe'nin! - SporCumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer F.Bahçe'nin! Beşiktaş...
Sonraki Haber Yükleniyor...