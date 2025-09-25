Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun tercihleri çıldırttı, şimdiden isyan bayrağı açıldı: "Hocayı gönderin"

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen İtalyan Teknik Direktör Domenico Tedesco ile çıktığı 4 maçta sadece tek galibiyet aldı.

LİGDE SON İKİ MAÇTA İKİ BERABERLİK

Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 kaybeden sarı lacivertliler; Tedesco yönetiminde Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

TEK GALİBİYET TRABZONSPOR'A KARŞI

Sarı lacivertli ekip, Domenico Tedesco yönetiminde tek galibiyetini Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında 1-0'lık skorla aldı.

ÇAĞLAR VE SEMEDO TERCİHLERİ ŞAŞIRTTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb karşısında oyuncularını farklı pozisyonlarda değerlendirdi.

Genç teknik adam, stoper Çağlar Söyüncü'yü sağ bekte, sağ bek Nelson Semedo'yu ise orta alanda değerlendirdi.

FRED SONRADAN DAHİL OLDU

Çağlar'ı 59. dakikada oyundan alan Tedesco, yerine Fred'i değerlendirdi ve Semedo'yu kendi pozisyonuna çekti.

TARAFTAR AYAĞA KALKTI

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e çok etkisiz bir oyunla kaybetmesinin ardından sarı lacivertliler taraftarlar, Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu eleştiri yağmuruna tuttu.

İtalyan teknik adamın kadro tercihini eleştiren sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin Zagreb karşısındaki etkisiz oyununu eleştirdi.

Tedesco'nun performansını yetersiz bulan Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada görevden alınması yönünde paylaşımlar yaptı.