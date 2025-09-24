Fenerbahçe'de Sadettin Saran 3 günde kupa kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 85-83 galip tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

İlgili Haber Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar yaşandı

3 GÜN SONRA KUPA SEVİNCİ

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilerek sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşadı.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Saran, son düdüğün çalmasıyla büyük sevinç yaşadı. Sadettin Saran, müsabakanın ardından oyuncuları kutladı.