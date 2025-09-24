Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine hakemler soyunma odasına gitti

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine hakemler soyunma odasına gitti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşılaştığı mücadelede hakemler, son çeyreğin bitimine beş dakika kala üçüncü anonsu yaptı ve soyunma odasına gitti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşıyor.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda hakemler, son çeyreğin bitimine beş dakika kala üçüncü anonsu yaptı ve soyunma odasına gitti.

15 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜLER

Hakemler, 15 dakika boyunca yeterli güvenliğin sağlandığına emin olduktan sonra parkeye geri döndü.

KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN karşılaşması, 15 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

