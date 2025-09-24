Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ali Koç'tan kupa mesajı: Tarihi başarıda emeği olan herkese teşekkürler

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8. kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Fenerbahçe Beko'nun Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmasının ardından eski başkan Ali Koç'tan açıklama geldi.

Kulübün tarihi bir başarı elde ettiğini kaydeden Ali Koç, "38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko basketbol takımımızı, teknik ekibimizi, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve desteğini asla esirgemeyen Büyük Fenerbahçe Taraftarı'nı tebrik ediyorum. Bu sezon basketbolda dört farklı turnuvada kazanılan ve eşi benzeri olmayan dört şampiyonluk, Kulübümüzün spor kültürüne verdiği önemin bir göstergesidir. Bu tarihi başarıda payı olan herkese teşekkür ediyor, Kulübümüzün nice yeni zaferlere ulaşmasını diliyorum. Camiamıza ve büyük taraftarımıza hayırlı olsun. Bizlere muhteşem bir sezon yaşatan Sarunas Jasikevicius ve oyuncularımıza ise yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

