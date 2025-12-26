Türk futbolunda uzun yıllar Süper Lig ve uluslararası müsabakalarda görev alan Ali Palabıyık, Türkiye Futbol Federasyonu’nun son 5 yıla ilişkin bahis incelemesi kapsamında yeniden gündeme geldi. Hakemlik kariyeri, yönettiği kritik maçlar ve meslek hayatına dair ayrıntılar kamuoyunda merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) futbolda bahis oynadığı tespit edilen hakemlere ilişkin yaptığı açıklamanın ardından FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık hakkında aramalar hız kazandı. Süper Lig’de uzun yıllar görev alan Palabıyık’ın kariyer yolculuğu, yönettiği maçlar ve hakemliği bırakma süreci futbolseverler tarafından araştırılıyor.

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara’da doğdu. Küçük yaşlarda amatör olarak kalecilik yapan Palabıyık, 17 yaşında futbolu bıraktıktan sonra eğitim hayatını sürdürdü. Hakemlik kariyerine ise 2000 yılında katıldığı hakemlik kursuyla başladı.

İlk resmi maçına 13 Ocak 2002’de PAF Ligi’nde ikinci yardımcı hakem olarak çıkan Palabıyık, kısa sürede klasman yükseltti. Süper Lig’deki ilk orta hakemlik deneyimini 27 Ekim 2012’de Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada yaşadı. 2015 yılında FIFA kokartı almaya hak kazanan Palabıyık, uluslararası maçlarda da görev yaptı.

Ali Palabıyık kimdir, hangi maçları yönetti? Hayatı ve biyografisi!

ALİ PALABIYIK HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Ali Palabıyık, kariyeri boyunca Süper Lig’de çok sayıda derbi ve kritik karşılaşmada düdük çaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un lig ve kupa mücadelelerinde görev alan Palabıyık, aynı zamanda Türkiye Kupası maçlarında da orta hakem olarak sahaya çıktı. Uluslararası arenada ise FIFA kokartlı hakem olarak Avrupa kupaları ve milli maç organizasyonlarında çeşitli karşılaşmalarda görev yaptı.

