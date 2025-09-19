Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Volkan Demirel'den Mourinho, Tedesco ve seçim sözleri: Gol sevincindeki tavrına dikkat çekti

Volkan Demirel'den Mourinho, Tedesco ve seçim sözleri: Gol sevincindeki tavrına dikkat çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Volkan Demirel&#039;den Mourinho, Tedesco ve seçim sözleri: Gol sevincindeki tavrına dikkat çekti
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarına konuşan Teknik Direktör Volkan Demirel; Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Fenerbahçe'de yapılacak seçime dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun "genç ve istekli olması" özelliklerine dikkati çekti.

Son olarak geçen sezon Bodrum FK'de görev yapan Demirel, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"GENÇ OLMASI VE AÇ OLMASI..."

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine getirdiği Domenico Tedesco'ya dair konuşan Volkan Demirel, "Genç olması ve aç olması... Gol sevinçlerindeki tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor. İsteyen adama da Allah her zaman verir. Başarılı olur ya da olmaz, bunu zaman gösterecek. Türkiye'de sonuçlar çok önemli. İki maç berabere kalınca başarısız olunuyor. Bir maç kazanınca başarılı olunuyor. Böyle denklem kurulmaması gerekiyor. Zaman bize her şeyi gösterecek." diye konuştu.

"ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Teknik direktörlüğe devam etmek istediğini vurgulayan Demirel, "Doğru proje ve konuma gitmek istiyorum. Çok takımla görüştük ve konuştuk. Teknik direktörlüğü yapmak için yapmak istemiyorum. Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Bodrum FK maceramız oldu. Bunlara inandığım için gittim. Çalışmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

"O KENDİ DÜŞÜNCESİ VE YORUMUDUR"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yapmasını hata olarak değerlendirmesiyle ilgili de 43 yaşındaki teknik adam, "Mourinho ile ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Gerekli yorumları yaptım. O kendi düşüncesi ve yorumudur. Saygı duymak gerekir. Ne demek istediğini kendi dünyasında benimsemiştir de söylemiştir. Fazla yorum yapmak istemiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kuruluna da değinin Volkan Demirel, "İnşallah hayırlısıyla tekrar bir başkan seçilecek. Camia kimi istiyorsa o seçilecek. Kongredeki konuşmalar ve oylar da çok önemli. Hayırlısı ne ise o olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sergen Yalçın'dan ağır yenilgi sonrası itiraf: O seviyenin çok altındayız - SporSergen Yalçın'dan ağır yenilgi sonrası itirafFrancesco Totti, İstanbul'a aşık: Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi - SporTotti, İstanbul'a aşık: Dünyanın en güzel şehirlerindenMehmet Topal'dan Mourinho tepkisi: Dikkat etmeli - SporMehmet Topal'dan Mourinho tepkisi: Dikkat etmeliAtiba Hutchinson'dan Beşiktaş itirafı: Zor gelmeye başlamıştı - SporAtiba'dan Beşiktaş itirafı: Zor gelmeye başlamıştıMilli güreşçi Ahmet Yılmaz, dünya üçüncüsü oldu - SporMilli güreşçi Ahmet Yılmaz, dünya üçüncüsü olduHikmet Karaman'dan genç isme büyük övgü: Fenerbahçe'nin Luis Figo'su olacak - SporHikmet Karaman: Fenerbahçe'nin Luis Figo'su olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...