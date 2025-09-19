Cristiano Ronaldo'dan olay tepki: Aptallar

Suudi ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı ve vatandaşı Joao Felix için yapılan yoruma çok sert tepki gösterdi.

"APTALLAR FUTBOLDAN ANLAMIYORLAR"

Cristiano Ronaldo, Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştiren bir podcast'e cevap verdi.

Portekizli yıldız, Felix'in Suudi Arabistan'a transferini eleştirenlere, "Aptallar futboldan hiç anlamıyorlar ama fikirlerini söylüyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

30 MİLYON AVROYA TRANSFER

Portekizli Joao Felix, yaz transfer döneminde Premier Lig devi Chelsea'den Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a 30 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

AL NASSR'DA 4 GOL

Al Nassr'da 5 maçta süre bulan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Joao Felix; Benfica, Barcelona, Atletico Madrid, Milan ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giydi.