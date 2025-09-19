Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Cristiano Ronaldo'dan olay tepki: Aptallar

Cristiano Ronaldo'dan olay tepki: Aptallar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cristiano Ronaldo&#039;dan olay tepki: Aptallar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, vatandaşı Joao Felix için yapılan yoruma çok sert tepki gösterdi.

Suudi ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı ve vatandaşı Joao Felix için yapılan yoruma çok sert tepki gösterdi.

"APTALLAR FUTBOLDAN ANLAMIYORLAR"

Cristiano Ronaldo, Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştiren bir podcast'e cevap verdi.

Portekizli yıldız, Felix'in Suudi Arabistan'a transferini eleştirenlere, "Aptallar futboldan hiç anlamıyorlar ama fikirlerini söylüyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

Cristiano Ronaldo'dan olay tepki: Aptallar - 1. Resim

30 MİLYON AVROYA TRANSFER

Portekizli Joao Felix, yaz transfer döneminde Premier Lig devi Chelsea'den Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a 30 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

AL NASSR'DA 4 GOL

Al Nassr'da 5 maçta süre bulan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Joao Felix; Benfica, Barcelona, Atletico Madrid, Milan ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da tarihi kazı: Japonya Prensesi Akiko Mikasa ilk kazmayı vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göztepe - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu! Sergen Yalçın'dan sürpriz tercihler - Sporİzmir'de 11'ler belli oldu! Yalçın'dan sürpriz tercihlerBüyük ödüle 4 Türk yıldız aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favori - SporBüyük ödüle Türkiye'den 4 isim adayTFF, Süper Lig ekiplerinin kadrolarını duyurdu: Fenerbahçe'de yeni transfer listeye yazılmadı - SporFenerbahçe'de yeni transfer Süper Lig listesine yazılmadıBeşiktaş'tan başlama düdüğüne dakikalar kala VAR mesajı: Tarih tarih, maç maç paylaştılar - SporDakikalar kala VAR mesajı: Tarih tarih, maç maç paylaştılarGalatasaraylıları kızdıran gol sevinci! Can Uzun'dan "sus" işareti açıklaması - Spor"Sus" işareti yaptı, tepkilere cevap verdiJose Mourinho hızlı başladı! İstediği ismi yönetime iletti - SporJose Mourinho hızlı başladı! İstediği ismi yönetime iletti
Sonraki Haber Yükleniyor...