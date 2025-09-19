Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaraylıları kızdıran gol sevinci! Can Uzun'dan "sus" işareti açıklaması

Galatasaraylıları kızdıran gol sevinci! Can Uzun'dan "sus" işareti açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaraylıları kızdıran gol sevinci! Can Uzun&#039;dan &quot;sus&quot; işareti açıklaması
Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Eintracht Frankfurt, Can Uzun, Gol Sevinci, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı gol sonrası konuk ekip taraftarların bulunduğu deplasman tribünü önünde "sus" işareti yaptı. 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Galatasaraylıların tepkisini çeken gol sevinciyle ilgili açıklama yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı konuk eden Eintracht Frankfurt, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Alman ekibinin ikinci golü atan Can Uzun'dan geldi. Fileleri havalandırdıktan sonra yaptığı hareket çok konuşulan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla sessizliğini bozdu.

Galatasaraylıları kızdıran gol sevinci! Can Uzun'dan

GALATASARAY TİRİBÜNÜ ÖNÜNDE "SUS" İŞARETİ

Attığı golün ardından sarı kırmızılı taraftarların bulunduğu deplasman tribünü önünde sevinen ve "sus" işareti yapan Eintracht Frankfurt oyuncusu, Galatasaraylıların tepkisini çekti. Can Uzun, sosyal medyada gündem olan sevincine açıklık getirdi.

Galatasaraylıları kızdıran gol sevinci! Can Uzun'dan

"SPONTANE DUYGUSAL BİR KUTLAMA"

Genç hücum oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlk Şampiyonlar Ligi golümü attığım için mutluyum. Elbette dünkü kutlamam Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane duygusal bir kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma ve ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısız davranmam ve umarım herkes bunun farkındadır."

Galatasaraylıları kızdıran gol sevinci! Can Uzun'dan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yerli SMA ilacı müjdesi"Fındık Erzincan'da da yetişir" dediler, 1 ton hasat ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jose Mourinho hızlı başladı! İstediği ismi yönetime iletti - SporJose Mourinho hızlı başladı! İstediği ismi yönetime ilettiHerkes onu konuşuyor! Capello'dan Kenan Yıldız açıklaması - SporHerkes onu konuşuyor! Capello'dan Kenan Yıldız açıklamasıRekora doymuyor! LeBron James'ten "emeklilik" açıklaması - SporRekora doymuyor! NBA yıldızından "emeklilik" açıklamasıFenerbahçe projeyi duyurdu: Mali bağımsızlığımız için son adım - SporFenerbahçe duyurdu: İşte Bankalar Birliği'nden çıkış projesiSadettin Saran'dan "hisse devri" açıklaması: Şirket benim, kapatırım! - Spor"Hisse devri" çıkışı: Şirket benim, kapatırımMuslera neye uğradığını şaşırdı! Libertadores Kupası'nda 16'ncı saniye golü - Spor16 saniyede büyük şok! Muslera neye uğradığını şaşırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...