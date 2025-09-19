Galatasaraylıları kızdıran gol sevinci! Can Uzun'dan "sus" işareti açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı konuk eden Eintracht Frankfurt, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Alman ekibinin ikinci golü atan Can Uzun'dan geldi. Fileleri havalandırdıktan sonra yaptığı hareket çok konuşulan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla sessizliğini bozdu.

Attığı golün ardından sarı kırmızılı taraftarların bulunduğu deplasman tribünü önünde sevinen ve "sus" işareti yapan Eintracht Frankfurt oyuncusu, Galatasaraylıların tepkisini çekti. Can Uzun, sosyal medyada gündem olan sevincine açıklık getirdi.

Genç hücum oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlk Şampiyonlar Ligi golümü attığım için mutluyum. Elbette dünkü kutlamam Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane duygusal bir kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma ve ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısız davranmam ve umarım herkes bunun farkındadır."