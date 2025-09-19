Yunus'un gol sevincinin perde arkası: Kerem'e gönderme mi yaptı?

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Almanya'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 8'inci dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Daha sonra oyunun kontrolünü kaybeden temsilcimiz, sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Maçın dikkat çeken anlarından biri, Yunus'un gol sonrası yaptığı sevinç oldu.

SOSYAL MEDYADA "KEREM'E GÖNDERME" YORUMLARI

Milli futbolcunun gol sonrası çimlere yatarak poz vermesi, Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'da uzun süre forma giyen ve kaptanlık yapan Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra çocukluk yıllarına ait sarı lacivertli formalı bir fotoğrafı basına servis edilmişti. Yunus'un sevinci sosyal medyada gündem olurken, bu hareketin perde arkası ortaya çıktı.

"BUNU DAHA ÖNCE PLANLAMIŞTI"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in Yunus Akgün'ün yakın bir arkadaşına dayandırdığı bilgiye göre; 25 yaşındaki futbolcunun gol sevincinin Kerem Aktürkoğlu ile ilgisi bulunmuyor.

Yunus'un, bu hareketi yaparken Danimarka'nın efsane ismi Brian Laudrup'tan esinlendiği ve 1998 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya attığı gol sonrası aynı şekilde sevinen yıldızın gol sevincini yaptığı belirtildi.

Arkadaşı, Yunus Akgün'ün Eintracht Frankfurt maçındaki hareketi hakkında "Bunu daha önce planlamıştık" ifadelerini kullandı.