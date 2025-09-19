Frankfurt hezimeti sonrası Galatasaray yönetiminden ilk açıklama: Nazar!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosuna dahil olan yeni oyuncular için imza tören düzenlendi. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene katılan yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-1'lik ağır yenilgi hakkında konuştu.

"SEZON BAŞINDA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİR"

Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt karşısında yaşanan farklı mağlubiyete değinen Timur Kuban, "Galatasaray, Avrupa ve dünyada başarılı olma amacıyla kuruldu. Biz Türkiye şampiyonluğunu amaç değil, araç olarak görüyoruz. Eintracht Frankfurt maçı, farklı bir yere gidebilirdi. Buna rağmen inancımız var. Sezon başında böyle şeyler olabilir. Taraftarımızın inancında bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. İnancın aynı şekilde devam edeceğine eminim" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Timur Kuban, "Bu sene futbol takımımız daha da güçlendi. Nazar diyelim. Hiç beklediğimiz maçlarda çok iyi sonuçlar elde edeceğimize eminim"ifadelerini kullandı.