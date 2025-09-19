Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Frankfurt hezimeti sonrası Galatasaray yönetiminden ilk açıklama: Nazar!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 yenildi. Kötü futbol ve beklenmeyen skor sonrası sarı-kırmızılı yönetimden ilk açıklama geldi. Yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, "Hiç beklediğimiz maçlarda çok iyi sonuçlar elde edeceğimize eminim" dedi.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosuna dahil olan yeni oyuncular için imza tören düzenlendi. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene katılan yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-1'lik ağır yenilgi hakkında konuştu.

Frankfurt hezimeti sonrası Galatasaray yönetiminden ilk açıklama: Nazar! - 1. Resim

"SEZON BAŞINDA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİR"

Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt karşısında yaşanan farklı mağlubiyete değinen Timur Kuban, "Galatasaray, Avrupa ve dünyada başarılı olma amacıyla kuruldu. Biz Türkiye şampiyonluğunu amaç değil, araç olarak görüyoruz. Eintracht Frankfurt maçı, farklı bir yere gidebilirdi. Buna rağmen inancımız var. Sezon başında böyle şeyler olabilir. Taraftarımızın inancında bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. İnancın aynı şekilde devam edeceğine eminim" dedi.

Frankfurt hezimeti sonrası Galatasaray yönetiminden ilk açıklama: Nazar! - 2. Resim

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Timur Kuban, "Bu sene futbol takımımız daha da güçlendi. Nazar diyelim. Hiç beklediğimiz maçlarda çok iyi sonuçlar elde edeceğimize eminim"ifadelerini kullandı.

