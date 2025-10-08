AP’den şaşırtan karar: 'Vegan burger' artık yasak!

Avrupa Parlamentosu, bitki bazlı gıdaların pazarlanmasında “burger”, “şnitzel” ve “sosis” gibi et çağrışımlı terimlerin kullanılmasını yasaklayan tasarıyı kabul etti.

Merkez sağ Avrupa Halk Partisi (EPP) üyelerinin önerisi üzerine karar oylandı. Avrupa genelinde büyük tartışmalara neden oldu.

'BİFTEK ETTENDİR, NOKTA'

Oylama öncesinde konuşan EPP milletvekili ve baş müzakereci Celine Imart, kararın gerekçesini şu sözlerle savundu:

“Biftek etten yapılır, nokta. Bu isimlerin sadece gerçek et için kullanılması, etiketlerin dürüst olmasını sağlar, çiftçileri korur ve Avrupa'nın mutfak geleneklerini korur.”

Imart, bitki bazlı ürünlerin et olarak tanımlanmasının tüketiciyi yanılttığını söyledi. Ancak aynı partiden bazı milletvekilleri bu görüşe katılmadı. Peter Liese, “Tüketicileri aptal yerine koymamalıyız. Paket üzerinde ‘vejetaryen burger’ yazıyorsa, herkes ne aldığını bilir.” diyerek karara karşı çıktı.

SOSİSLE Mİ UĞRAŞIYORSUNUZ?

Yeşiller Partisi milletvekili Anna Cavazzini, oylama sonrası EPP’ye sert tepki gösterdi:

“Dünya yanarken EPP’nin bu hafta yapacak daha iyi bir işi yok mu ki, hepimizi sosis ve şnitzel tartışmasına sürüklüyor?”

Cavazzini, kararın Avrupa’nın iklim kriziyle mücadelesine zarar vereceğini belirterek, AB Konseyi ve üye devletlerin yasayı reddetmesi çağrısında bulundu.

SÜPERMARKETLERDEN AB'YE TEPKİ

Almanya’daki büyük perakende zincirleri Aldi Süd, Lidl ve Burger King, yasağa karşı çıkarak ortak bir açıklama yayınladı:

“Tüketiciler, et ve bitki bazlı ürünleri kolayca ayırt edebiliyor. Yasak, şirketleri yapay isimler kullanmaya zorlayacak ve inovasyonun önünü kesecek.”

Sosis üreticisi Rügenwalder Mühle de aynı açıklamada yer aldı. Araştırmalara göre, yalnızca Almanya’da bitki bazlı gıda sektörü 2045 yılına kadar 65 milyar avroluk bir büyüklüğe ulaşabilir.

TÜKETİCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Verbraucherzentrale adlı Alman tüketici koruma örgütüne göre, “vegan burger” gibi terimler tüketiciler için kafa karıştırıcı değil, aksine “yönlendirici” oluyor.

Örgütün uzmanı Astrid Goltz, “Bu isimler açıklayıcıdır, yasaklamak yerine netliği artırır.” dedi.

Avrupa Tüketici Örgütü’nün 2020’deki araştırması da bu görüşü destekliyor:

Katılımcıların %80’i, “sebzeli şnitzel” veya “soya sosisi” gibi ifadelerde herhangi bir sorun görmediğini belirtti.

FRANSA'DAN GELEN BASKI

Fransa’nın bitkisel gıda isimlerini sınırlama girişimine karşılık olarak, Avrupa Adalet Divanı 2024’te üye ülkelerin bu terimleri yasaklayamayacağına hükmetmişti.

Ancak Avrupa Parlamentosu’nun son kararı, bu tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Oylama sonrası, bitki bazlı ürünlerin artık nasıl isimlendirileceği konusu AB Konseyi ve üye devlet liderlerinin kararına bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...