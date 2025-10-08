Türkiye seçim tecrübesini dünyayla paylaşıyor! YSK ve Belarus arasında ortak çalışma başlatıldı

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 8 Ekim’de Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Uluslararası Seçim Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin seçimlerde demokrasi ilkelerini uygulama konusunda Belarus’un deneyimini yakından inceleyeceğini söyledi.

Yener, forum kapsamında Belarus Merkez Seçim Komisyonu ile YSK arasında bir gün önce imzalanan işbirliği mutabakatına da dikkat çekerek, bu adımı “tarihi bir gelişme” olarak nitelendirdi.

“Kuruluşlarımız artık seçimlerde demokratik değerleri daha da geliştirmek için anlaşma çerçevesinde hareket edecek” dedi.

Yener, forum çerçevesinde düzenlenen “Uyumlu ve sürdürülebilir seçimler için bir faktör olarak hukuk kültürünün oluşturulması” başlıklı uluslararası konferansın, seçimlerde demokratik gelişimin gelecekteki yönünü belirlemeye yardımcı olacağını ifade etti.

RAPOR SUNULACAK

“Katılımcılar fikir alışverişinde bulunacaklar. Türkiye’de seçim sürecinin nasıl yürütüldüğüne dair bir rapor sunacağız. Belarus’taki seçim sürecine ilişkin kapsamlı bilgiler edineceğiz ve bugünkü etkinlikte yer alan diğer BDT ülkelerinin deneyimlerinden yararlanabileceğiz” dedi.

TÜRKİYE, YÜKSEK KATILIMI HEDEFLİYOR

YSK Başkanı, Türkiye’nin seçimlerde mümkün olan en yüksek seçmen katılımını sağlamak ve seçim sonuçlarını kapsamlı biçimde yayımlamak konusunda kararlı olduğunu aktardı.

Yener, “Belarus’ta 2025 başkanlık seçimlerinde demokratik ilkelerin nasıl uygulandığını gördük” ifadelerini kullanarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

ULUSLARARASI KATILIM VE GENİŞ KAPSAM

Belarus’un ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen Uluslararası Seçim Forumu, bu yıl da geniş katılımla gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe yakın ve uzak yurtdışından seçim kurumlarının temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, milletvekilleri, akademisyenler ve uzmanlar katılıyor.

Konferansın ana teması olan “Uyumlu ve sürdürülebilir seçimler için bir faktör olarak hukuk kültürünün oluşturulması”, seçim sistemlerinde şeffaflık, istikrar ve güvenin artırılması konularını masaya yatırıyor.

Türkiye ve Belarus’un seçim kurumları arasında imzalanan mutabakat, iki ülke arasında seçim süreçlerinde deneyim paylaşımını hedefliyor.