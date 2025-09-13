NATO sınırına sadece 40 km uzaklığında! Belarus’ta gizli füze üssü ifşa oldu

Belarus'ta, nükleer kapasiteli balistik füzeleri barındırabilecek bir askeri üssün inşa edildiği iddiası uluslararası gündemde. Uydu görüntülerinin analizine göre, başkent Minsk'in yaklaşık 65 kilometre güneyindeki Pavlovka köyü yakınlarında büyük ölçekli bir askeri tesisin çalışmaları sürüyor.

Haziran 2024’te başladığı ifade edilen inşaatın, Rusya’nın "durdurulamaz" olarak tanıttığı Oreshnik balistik füze sistemleri için bir konuşlanma alanı olabileceği öne sürüldü.

"KESİN DEĞİL AMA GÖZ ARDI EDİLEMEZ..."

Radio Liberty, Estonya merkezli Delfi Estonia ve Eesti Ekspress medya kuruluşlarıyla iş birliği içinde, Planet Labs tarafından sağlanan uydu görüntülerini analiz etti. Görüntülerde, koruyucu duvarlarla çevrili mühimmat depoları, hangarlar ve altyapı temelleri tespit edildi.

Ancak bağımsız gözlem ağı iSans, “verilerin henüz bir nükleer silah üssünün inşa edildiğini kanıtlamak için yeterli olmadığını, fakat bu ihtimalin tamamen dışlanamayacağını” ifade etti.

BELARUS'TA GİZLİ İNŞAAT: BELGELERDE YER ALMIYOR

Yapılan analizlerde dikkat çeken bir diğer unsur ise, bu inşaat faaliyetlerinin herhangi bir kamuya açık belge, medya haberi ya da resmi açıklamada yer almaması oldu. Radio Liberty, bu durumun inşaatın gizli yürütüldüğüne işaret ettiğini belirtti.

Güvenlik uzmanı Konrad Muzyka, söz konusu askeri tesislerin “stratejik düzeyde ekipmanların konuşlanmasıyla” bağlantılı olduğunu vurguladı. Rus askeri analist Marko Eklund ise, “Burası bir stratejik füze üssüne benziyor” dedi.

Uydu görüntüleri Avrupa’yı ayağa kaldırdı.Belarus’un Gomel kenti yakınlarında, NATO sınırına yalnızca 40 kilometre mesafede gizli bir askeri üssün inşa edildiği ortaya çıktı.

BELARUS, RUSYA'NIN İLERİ KARAKOLU MU OLUYOR?

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiki olarak görülüyor. Belarus, daha önce Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Moskova’ya askeri lojistik destek sağlamıştı. Aynı zamanda, ülke topraklarında Rus nükleer silahlarına ev sahipliği yapıldığı da resmi olarak açıklanmıştı.

Uydu görüntülerindeki yeni üs, NATO ülkeleri olan Polonya, Litvanya ve Letonya’ya yakın bir mesafede bulunuyor.

İKİNCİ ÜS GOMEL'DE TESPİT EDİLDİ

Uydu analizleri ayrıca, Ukrayna sınırına sadece 40 kilometre mesafedeki Gomel şehri yakınlarında ikinci bir askeri tesisin de inşa edildiğini ortaya koydu. Bu üssün inşaatına 2023’ün sonlarında başlandığı ve henüz tamamlanmadığı görülmüştü.

RUSYA-BELARUS ORTAK TATBİKATI BAŞLADI

Gözler şimdi, 12-16 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılması planlanan Rusya ve Belarus arasındaki Zapad-2025 (Batı-2025) ortak askeri tatbikatlarında. Uzmanlar, bu tatbikatlar sırasında Oreshnik füze sistemlerinin Belarus’a konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağına odaklanmış durumda.