Spiker Hande Sarıoğlu, uyuşturucu operasyonlarında adının geçmesine sert sözlerle tepki gösterdi. İddiaları iftira olarak niteleyen Sarıoğlu, gazeteciler Fatih Altaylı ve Mehmet Akif Ersoy'a seslenerek kamuoyuna gerçekleri anlatmalarını istedi. Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy'a yönelik paylaşımında, "İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!" diyerek adının temize çıkarılmasını talep etti.

Spiker Hande Sarıoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili haberlerde adının geçmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sert tepki gösterdi. Hakkında ortaya atılan iddiaları "iftira" olarak nitelendiren Sarıoğlu, isminin bu tür soruşturmalarla anılmasına isyan etti.

"İFTİRAYA UĞRADIM"

Sarıoğlu, 2010 yılından bu yana medya sektöründe çalıştığını vurgulayarak, kendisini tanıyan herkesin bu iddiaların gerçek dışı olduğunu bildiğini ifade etti. Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"2010 yılından beri sunuculuk spikerlik yaptığım bu camiada, ne bir kanal yöneticisi, ne bir popçu, ne bir topçu, ne bir oyuncu, onlarcasıyla tanışmış biri olarak, tanıyanlar da tanışanlar da çok iyi bilirler ki, bir Allah'ın kulu bana ulaşamamıştır. Kimse benden yüz bulamamıştır. Ben ne onların yaşantılarına tamah ettim ne de ortamlarına. Bir tek Allah değil, şahsen tanıyıp tanışan herkes şahidimdir, beni bana anlatacaksınız. Ölünce değil, şimdi bana ben yaşarken anlatacaksınız. Beni nasıl bilirdiniz. İstisnasız herkesten, arkadaşlarım dahil benimle tanışan herkesten hakkımda ne biliyorsunuz, ben nasıl bir insanım, tek tek duyacağım, yazacaksınız. Bana öldükten sonra değil, yaşarken lazımsınız. Bir iftiracı şerefsizin karşısında nasıl bir ordu olduğumu göstereceksiniz. Beni iftiracı adiler değil, siz anlatacaksınız."

FATİH ALTAYLI'YA AÇIK ÇAĞRI

Gazeteci Fatih Altaylı'ya da doğrudan seslenen Sarıoğlu, Habertürk'te çalıştığı dönemi hatırlatarak, kendisi hakkında konuşma zamanı geldiğini söyledi. Sarıoğlu, "Fatih Altaylı'nın Habertürk'e transferi olarak, Spor Saati programıyla başladığım Habertürk spor spikerliği görevim boyunca beni tanıyan kim varsa, benim hakkımda konuşma vakti." dedi.

"BENİM HAKKIMDA YAZACAKSIN"

Sarıoğlu, Altaylı'ya seslendiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benimle çalıştığınız, mesai yaptığınız, beni transfer edip sonra Spor Saati programındaki yorumlarımdan dolayı masadan kalkıp gittiğiniz, sonra da programı yayından kaldırdığınız günlerin tamamı hakkında, benim için yazmak boynunuzun borcu. O evdeki kız evladınızı düşün.. Hakkıma girdiğiniz her şey için artık benim adıma bir şeyler söyleme zamanı geldi Altaylı. Beni nasıl bilirdin, ben nasıl bir insanım yazacaksın. Bu kanala sen beni transfer ettin, sonra sen spor programımı elimden aldın, sonra senin talimatınla kanalla yollarım ayrıldı. İyi ki o gün oryantal yapmışım da adı batasıca o kanal birilerinin elinde lağım çukuruna dönüşmeden çıkıp gitmişim. Ben 2020'de çıkıp gitmeme rağmen laneti hâlâ peşimde. Fatih Altaylı, benim hakkımda yazacaksın, bana ödenecek bir hakkım var, bu borcu ödemeden iki elim yakanda. Sana hakkımı helal etmem. Benim için yazacaksın."

MEHMET AKİF ERSOY'A SESLENDİ

Sarıoğlu, bir sonraki paylaşımında uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a da seslendi.

"BENİM GİBİ DOĞRU DÜRÜST İNSANA İHANET EDEMEZSİN"

Hande Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi gelelim olayın baş kahramanı adının altında ezilen Mehmet Akif Ersoy'a... Ne halt yediysen yedin, kimlerle ne karıştırdıysan karıştırdın, ama beni bu işe karıştıramazsın. Siyaset ayağıyla yazdığın mektupları, gönderdiğin kamuoyu mesajlarını geçeceksin. Beni yazacaksın ERSOY. Benim adıma yazacaksın. 2 erkek evlat sahibisin. Onların yüzü suyu hürmetine yazacaksın gerçekleri. Ulan ben 2018-2020 yılları arasında Habertürk'te çalışmışım. Akif, sen o zaman daha spikersin, öyle Genel Yayın Yönetmenliği falan bir gücün yok daha. Ben ne ara senin ortamına gelmişim. Bir kere dahi ben seninle herhangi bir ortamda o adı geçen kişilerle bir araya geldim mi söyle!

Ulan bana annem mi yoksa Akif mi daha imanlı, 5 vakit abdestli namazlı mı diye sorsalar ben seni derdim ulan. Sen kendine, hayatına ihanet ettin. Benim gibi doğru dürüst insana ihanet edemezsin. Yazacaksın Akif, kim ne yaptıysa hepsini yazacaksın. Yapanları yazacaksın. O ortamlarda bulunanları yazacaksın ki öyle iftira atanlara kalmayacak benim adım, doğruları anlatıp, benim üstümdeki bu kirli iftiraları kaldıracaksın. Benim anama babama abime bir isim borcun var. İki cihanda elim yakanda, yazacaksın Akif, ben nasıl bir insanım, tüm kamuoyuna tüm gazetecilere benim adıma mektup yazıp anlatacaksın."

