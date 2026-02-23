İtalya'nın önde gelen otomotiv şirketlerinden Lamborghini, elektrikli araç yapma projesinin tamamen rafa kaldırıldığını açıkladı.

Lamborghini, 2023 yılında tanıttığı elektrikli araç projesi Lanzador'un iptal edildiğini açıkladı.

Şirket son dönemde tüketicide elektrikli araçlara olan ilginin azalmasını gerekçe göstererek bu araçların üretimini sonlandıracağını duyururken, hibrit araçlara odaklanılacağını vurguladı.

İngiliz Sunday Times'a konuşan Lamborghini'nin CEO'su Stephan Winkelmann, "Elektrikli araçlar marka için pahalı bir hobi halini aldı" derken markanın tüketici tabanının elektrikli araçlara olan ilgisinin de sıfıra yakın olduğunu belirtti.

"MOTOR SESİNDEKİ EKSİKLİK HİSSEDİLİYOR"

Winkelmann, Lanzador'un yerine hibrit araçların geleceğini de söylerken şirketin içten yanmalı araçların üretimine devam edeceğini söyledi. Şirketin CEO'su tüketicinin elektrikli araçlardaki motor sesinin eksikliğini hissettiklerini ifade etti. Winkelmann, hibrit araçların en ideal dengeyi sağladığını bildirdi.

GEÇEN YIL SATIŞ REKORU KIRILDI

Volkswagen çatısı altında üretimlerini devam ettiren Lamborghini, 2025 yılında kendi rekorunu kırarak 10 bin 747 araç satmıştı. Markanın en önemli pazarı Avrupa olurken, Avrupa'yı Amerika ve Asya Pasifik bölgeleri izliyor.

Markanın en çok satan modelleri arasında fiyatı en az 500 bin dolar olan hibrit araç Revuelto yer alırken Urus SUV ve Temerario da öne çıkan araçlar arasında.

