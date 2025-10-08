Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TDT dönem başkanlığı Türkiye'ye devredildi!

TDT dönem başkanlığı Türkiye'ye devredildi!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin 13. Zirvesi, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Gabala Zirvesi’nin ardından Türkiye’de gerçekleştirilecek. Zirve sonunda kabul edilen Gabala Deklarasyonu, Türk dünyasının siyasi, ekonomik ve savunma alanlarındaki dayanışmasını yeni bir boyuta taşırken, Ankara’yı Türk diplomasisinin merkezine yerleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin 13. Zirvesi, Gabala Deklarasyonu’nun kabul edilmesinin ardından Türkiye’de gerçekleştirilecek. 

Türk dünyası Ankara’da buluşacak! TDT zirvesi Gabala’dan Türkiye’ye taşınıyor - 1. Resim

GABALA'DAN ANKARA'YA UZANAN BİRLİK MESAJI

Azerbaycan’ın Gabala kentinde 6-7 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde gerçekleşen zirve, “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla toplandı.

Toplantıya üye ülkelerin liderleriyle birlikte gözlemci statüsündeki devlet temsilcileri ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey isimler de katıldı.

Zirve sonunda kabul edilen Gabala Deklarasyonu, Türk dünyasının siyasi, ekonomik ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik yeni hedefler içeriyor.

Belgede ayrıca, 2026 yılında Kazakistan’da gayriresmî bir TDT zirvesi düzenleneceği bilgisi yer aldı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK MERKEZ ROLÜ

Gabala’dan çıkan karar, Türkiye’nin Türk dünyasının merkezî diplomatik platformu olma konumunu pekiştirdi. Ankara, TDT çatısı altında savunma sanayisinden dijital dönüşüme, enerji güvenliğinden ulaştırma koridorlarına kadar uzanan geniş bir gündeme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de düzenlenecek 13. zirve “Türk entegrasyonunun kurumsal derinleşme zirvesi” olacak.

Zirvede, Türk Yatırım Fonu’nun aktifleşmesi, ortak enerji projeleri, savunma teknolojilerinde iş birliği ve gençlik-eğitim alanında ortak programların gündeme gelmesi bekleniyor.

AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE DEVREDİLEN SÜREÇ

Gabala Zirvesi aynı zamanda Azerbaycan’ın Kırgızistan’dan devraldığı dönem başkanlığını Türkiye’ye devretmesine zemin hazırladı. 

Türk Devletleri Teşkilatı, Gabala’dan Ankara’ya uzanan yeni bir dayanışma hattı kuruyor.

Türkiye, 2026’ya giden süreçte Türk dünyasının stratejik buluşma noktası haline geliyor.

