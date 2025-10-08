Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan'dan Türk dünyası liderlerine İsrail uyarısı: TDT’nin gücünü ortaya koymalıyız

Erdoğan'dan Türk dünyası liderlerine İsrail uyarısı: TDT’nin gücünü ortaya koymalıyız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan Türk dünyası liderlerine İsrail uyarısı: TDT’nin gücünü ortaya koymalıyız
İsrail, Türkiye, Erdoğan, Suriye, Azerbaycan, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın Gebele kentinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde konuşan Erdoğan, “İsrail başta olmak üzere bölgede tehditler artıyor. Türk Devletleri Teşkilatı olarak, uluslararası meselelerde ortak duruş sergilemeliyiz. TDT’nin gücünü ortaya koymalıyız” dedi.

AKİF BÜLBÜL GEBELE -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Gebele kentinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 3 Ekim Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü tebrik etti. “Çok taraflılığın giderek aşındığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız” diyen Erdoğan, TDT liderlerine önemli mesajlar verdi: Terörizmden yasa dışı göçe, siber tehditlerden iklim değişikliğine ortak bir duruşla mukabele edebileceğimizi, teşkilat olarak kendi gök kubbemiz altında kendi güvenliğimizi güçlendirebileceğimizi düşünüyorum. Türk dünyasının, bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz. Bugün yakın coğrafyamızda yaşanan pek çok çatışma, savaş ve uluslararası hukuk ihlaline karşı teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir.

TDT’NİN SESİ VE GÜCÜ

“Teşkilatımızı, uluslararası meselelerde ortak duruş sergileyen bir yapıya dönüştürmeliyiz. TDT’nin sesini ve gücünü ortaya koyan vizyonu hayata geçirmeliyiz. Siyasi, ekonomik ve güvenlik ortamını iyileştirmeye odaklanalım. Bölgenin istikrarına, ekonomik kalkınma, sosyal refah ve kültürel bağların güçlenmesiyle katkı sunabileceğimiz farkındayız. Ulaştırma, enerji güvenliği ve ticari entegrasyon alanlarındaki girişimleri de bu yaklaşımı tamamlayıcı parçalar olarak görüyoruz.”

Erdoğan'dan Türk dünyası liderlerine İsrail uyarısı: TDT’nin gücünü ortaya koymalıyız - 1. Resim

İSRAİL BÜYÜK TEHDİT

“İsrail hükûmetinin Lübnan ve Suriye’yle başlayan, Yemen ve İran’la devam eden ve son olarak Katar’ı hedef alan saldırıları bölgenin istikrarına en büyük tehdittir. Bu tehdit bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını göstermektedir. Biz ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

SURİYE’Yİ DESTEKLEMELİYİZ

“Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bu süreçte Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini muhafaza temelinde siyasi, ekonomik ve güvenlik ortamının iyileşmesine odaklanmalı, Türk devletleri olarak Suriye hükümetiyle angajmanı ilerletmeliyiz. Güney Kafkasya’daki gelişmeleri de sadece takip etmekle kalmıyor, bölgede barış ve istikrarın tesisi için atılan adımları samimiyetle destekliyoruz.”

Erdoğan'dan Türk dünyası liderlerine İsrail uyarısı: TDT’nin gücünü ortaya koymalıyız - 2. Resim

15 ARALIK TEKLİFİ

“Yapay zekâ konusunda küresel gelişmeleri yakalayabilmek ve kültürel zenginliğimizi muhafaza için Türkçe Büyük Dil Modeli’nin geliştirilmesine hız vermemiz gerekiyor. 30 Ekim’den itibaren Semerkant’ta düzenlenecek olan UNESCO 43. Genel Konferansı’nda, 15 Aralık’ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesini temenni ediyorum.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Mauro Icardi olayının iç yüzü: 'Mutsuz ve sözleşme uzatılmayacak' iddialarıBeşiktaş devre arasında 2 transfer yapacak! Sergen Yalçın 3 ismin biletini kesti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİA, Türk dünyasında bilgi paylaşımını ele aldı: Tehditler ortak istihbarat altyapısıyla bertaraf edilir - GündemMİA, Türk dünyasında bilgi paylaşımını ele aldı: Tehditler ortak istihbarat altyapısıyla bertaraf edilirEdirne’de yurt öğrencilerinden su kesintisi eylemi - GündemEdirne’de öğrencilerinden su kesintisi eylemiAdliye çetesine operasyon: Hapis cezaları rüşvetle ertelendi! - GündemHapis cezaları rüşvetle ertelendi!Prof. Dr. Ersan Şen, Meclis'i işaret etti! "Türkiye'nin önünde af var, çıkacak" - Gündem"Türkiye'nin önünde af var, çıkacak"Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı - GündemGalata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldıÇorum'da orman yangını: 620 dönüm alan zarar gördü - GündemÇorum'da orman yangını: 620 dönüm alan zarar gördü
Sonraki Haber Yükleniyor...