Erdoğan'dan Türk dünyası liderlerine İsrail uyarısı: TDT’nin gücünü ortaya koymalıyız

AKİF BÜLBÜL GEBELE -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Gebele kentinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 3 Ekim Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü tebrik etti. “Çok taraflılığın giderek aşındığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız” diyen Erdoğan, TDT liderlerine önemli mesajlar verdi: Terörizmden yasa dışı göçe, siber tehditlerden iklim değişikliğine ortak bir duruşla mukabele edebileceğimizi, teşkilat olarak kendi gök kubbemiz altında kendi güvenliğimizi güçlendirebileceğimizi düşünüyorum. Türk dünyasının, bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz. Bugün yakın coğrafyamızda yaşanan pek çok çatışma, savaş ve uluslararası hukuk ihlaline karşı teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir.

TDT’NİN SESİ VE GÜCÜ

“Teşkilatımızı, uluslararası meselelerde ortak duruş sergileyen bir yapıya dönüştürmeliyiz. TDT’nin sesini ve gücünü ortaya koyan vizyonu hayata geçirmeliyiz. Siyasi, ekonomik ve güvenlik ortamını iyileştirmeye odaklanalım. Bölgenin istikrarına, ekonomik kalkınma, sosyal refah ve kültürel bağların güçlenmesiyle katkı sunabileceğimiz farkındayız. Ulaştırma, enerji güvenliği ve ticari entegrasyon alanlarındaki girişimleri de bu yaklaşımı tamamlayıcı parçalar olarak görüyoruz.”

İSRAİL BÜYÜK TEHDİT

“İsrail hükûmetinin Lübnan ve Suriye’yle başlayan, Yemen ve İran’la devam eden ve son olarak Katar’ı hedef alan saldırıları bölgenin istikrarına en büyük tehdittir. Bu tehdit bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını göstermektedir. Biz ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

SURİYE’Yİ DESTEKLEMELİYİZ

“Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bu süreçte Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini muhafaza temelinde siyasi, ekonomik ve güvenlik ortamının iyileşmesine odaklanmalı, Türk devletleri olarak Suriye hükümetiyle angajmanı ilerletmeliyiz. Güney Kafkasya’daki gelişmeleri de sadece takip etmekle kalmıyor, bölgede barış ve istikrarın tesisi için atılan adımları samimiyetle destekliyoruz.”

15 ARALIK TEKLİFİ

“Yapay zekâ konusunda küresel gelişmeleri yakalayabilmek ve kültürel zenginliğimizi muhafaza için Türkçe Büyük Dil Modeli’nin geliştirilmesine hız vermemiz gerekiyor. 30 Ekim’den itibaren Semerkant’ta düzenlenecek olan UNESCO 43. Genel Konferansı’nda, 15 Aralık’ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesini temenni ediyorum.”