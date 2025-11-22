Jeffrey Epstein dosyalarındaki yeni belge ve yazışmalar, İsrail siyasetinde sarsıcı bir tartışmayı yeniden körükledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Epstein’ın Mossad için çalıştığını öne süren Jacobin makalesini X hesabından paylaşması, hem Tel Aviv’de hem Washington’da gözlerin tekrar bu dosyaya çevrilmesine yol açtı. Eski Başbakan Ehud Barak’la Epstein arasındaki temasların yeniden gündeme taşınması ise İsrail’de “bu paylaşımın zamanlaması tesadüf mü?” sorularını büyüttü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın Mossad bağlantılarına yer veren bir makaleyi X hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Netanyahu’nun paylaştığı Jacobin dergisindeki makalede, "Jeffrey Epstein İsrail seçimlerine müdahale ettiğini öne sürdü" başlığı yer alıyordu.

Makale, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin yeni yayımladığı Epstein dosyalarına ve eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile Epstein arasındaki belge ve e-postalara vurgu yapıyordu.

YENİ BELGELER BARAK–EPSTEİN İLİŞKİSİNİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

20 bin sayfalık dosyalarda, Epstein ile Ehud Barak arasındaki temasların ayrıntıları bulunuyor.

Filistin yanlısı hacker grubu Handala'nın sızdırdığı e-postalarda, Epstein’ın Barak’ı 2019’da Netanyahu’ya karşı tekrar siyasete dönmeye ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Jacobin’in analizinde, yayımlanan yazışmalar temel alınarak Epstein’ın "İsrail hükümeti adına gizlice çalıştığı" öne sürüldü.

Barak’ın yıllardır Netanyahu’nun en sert siyasi rakiplerinden biri olduğu biliniyor.

Barak, özellikle Gazze’deki savaş sürecinde Netanyahu’yu sık sık hedef alan açıklamalar yapmıştı.

NETANYAHU’NUN NEDEN BÖYLE BİR MAKALEYİ PAYLAŞTIĞI TARTIŞMA KONUSU

The Times of Israel, Netanyahu’nun makaleyi paylaşmasının zamanlamasına dikkat çekti. Makalede Netanyahu yönetimi "giderek daha aşırı ve yolsuzlukla iç içe bir yönetim" olduğu ifadelerine yer verilmiş.

Netanyahu’nun bu makaleyi paylaşırken söz konusu tanımlamadan haberdar olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

KONGRE ÜYESİ İŞARET ETMİŞTİ

ABD Kongresi üyesi Marjorie Taylor Greene, geçtiğimiz hafta CNN’e verdiği söyleşide, son belgelerde Epstein’ın İsrail’le yaptığı iş anlaşmalarına işaret ederek "Amerikan halkı Epstein’ın İsrail adına çalışıp çalışmadığını merak ediyor" dedi.

Greene, Trump’ı Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasını geciktirmekle de suçladı ve 5 Ocak 2026’da görevinden istifa edeceğini duyurdu.

ABD’li gazeteci Tucker Carlson da daha önce "Washington’da herkes Epstein’ın İsrail için çalıştığını düşünüyor ama kimse yüksek sesle söyleyemiyor" iddiasını ortaya atmıştı.

EPSTEİN DOSYALARININ GEÇMİŞİ

Jeffrey Epstein, 18 yaş altı kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Cezaevi’nde ölü bulunmuştu.

Epstein’ın yakın ortağı Ghislaine Maxwell de aynı ağ kapsamında genç kızların yönlendirilmesinde rol aldığı için 20 yıl hapis cezası almıştı.

Eski İsrail istihbarat görevlisi Ari Ben-Menashe, 2020’de yaptığı açıklamada Epstein ve Maxwell’in İsrail istihbaratına çalışan isimler olduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası”nı imzalayarak tüm belgelerin kamuoyuna açılmasının önünü açtı.

MÜZEYYEN BIYIK

