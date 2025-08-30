Eski İsrail Başbakanı Barak'ın Epstein bağlantısı ortaya çıktı! 100 bin mail ile belgelendi

Eski İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Ehud Barak’a ait 100 binden fazla e-posta sızdırıldı.

Belgelerde, Barak’ın cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’ın Karayipler’deki özel adasını ziyaret ettiği, “misafirperverliği” için teşekkür ettiği ve ortak teknoloji yatırımları yaptığı ortaya çıktı.

E-postalar, hacktivist grup Handala tarafından ele geçirildi ve Mayıs 2025'te DDoSecrets adlı kar amacı gütmeyen bir platformda yayınlandı.

Yazışmalar 2007–2016 yılları arasını kapsıyor ve Barak’ın hem devlet görevinde bulunduğu, hem de aktif siyasi nüfuza sahip olduğu kritik döneme ışık tutuyor.

NELER OLDU?

ABD’de cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein 2014 yılında İsrail Barak ile iletişime geçti.

"GÜVENLİK EKİBİM GELMESİN DİYE UĞRAŞIYORUM" Sızdırılan belgelerde en dikkat çeken mesajlardan biri, Barak’ın Epstein’a yazdığı şu satırlar oldu: "Hala güvenlik ekibinin adaya bizimle gelmemesi için uğraşıyorum. Bu senin için uygun mu?" Aynı yıl Aralık ayında gönderdiği başka bir e-postada ise Barak, Epstein’a şu ifadelerle teşekkür etti: "Misafirperverliğin için teşekkürler. Harika, etkileyici bir ada." Barak’ın bu sözleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, iddiaların kaynağı doğrudan kendi yazılı beyanları olması nedeniyle inkar edilemez nitelikte değerlendirildi.

Eski İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Ehud Barak’ın adı, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein skandalına karıştı. Hacktivist grup Handala tarafından sızdırılan ve DDoSecrets platformunda yayınlanan 100 binden fazla e-posta, Barak’ın Epstein’ın Karayipler’deki özel adasını ziyaret ettiğini, “misafirperverliği” için teşekkür ettiğini ve ortak yatırımlar yaptığını ortaya koydu

EPSTEİN'LA ORTAK YATIRIM: GÖZETİM TEKNOLOJİSİ

E-postalarda, Barak ile Epstein’ın güvenlik ve gözetim teknolojisi alanında ortak girişimlerde bulunduğu da görülüyor.

İkili, 2015 yılında Reporty (sonradan Carbyne olarak değiştirildi) adlı şirkete yatırım yaptı. Şirketin amacı, gelişmiş gözetim ve acil durum teknolojileri geliştirmekti.

Barak’ın, Epstein aracılığıyla Peter Thiel, Ariane de Rothschild ve Woody Allen gibi isimlerle tanıştırıldığı, bazı toplantı ve yemeklere katıldığı da yazışmalarda yer aldı.

'İNSAN KOLEKSİYONCUSU' İFADESİ

2016 yılında Barak ve eşi, Epstein’a doğum günü tebrik mesajı göndererek onu "insan koleksiyoncusu" olarak tanımladı. Sızdırılan e-postalarda ayrıca Epstein’ın malikanesinde Barak’tan aldığı imzalı bir İsrail haritası sakladığına dair bilgiler de yer aldı.

AMERİKAN BASININDA SESSİZLİK

Belgeler ifşa edilmesine rağmen, başta CNN, MSNBC, The New York Times ve Washington Post olmak üzere Amerikan ana akım basınının neredeyse hiçbirinde bu skandala yer verilmedi. Sessizlik, medya ve istihbarat ilişkileriyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

"GÖRÜŞMELERİM OLDU AMA YANLIŞ BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Ehud Barak, Epstein’la onlarca kez görüştüğünü ve jetini kullandığını kabul etti. Ancak yaptığı tüm açıklamalarda, "asla yasa dışı ya da uygunsuz bir şeye tanık olmadım" ifadesini yineledi. Epstein’ın 2019’daki tutuklanmasının ardından ilişkisinin sona erdiğini söyledi.