Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Epstein dosyasının 'sır' röportajı ilk kez yayımlandı! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti

Epstein dosyasının 'sır' röportajı ilk kez yayımlandı! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Epstein dosyasının &#039;sır&#039; röportajı ilk kez yayımlandı! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti
Epstein, Cinsel İstismar, İntihar, Trump, Bill Clinton, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasında müebbet hapse mahkûm edilen cinsel istismar suçlusu Ghislaine Maxwell ile gerçekleştirilen röportajı ilk kez yayımladı. Maxwell, çarpıcı ifadelerde bulunduğu röportajda, Epstein'in intihar etmeyip öldürüldüğünü savunurken, ABD Başkanı Trump'ı ise, hiçbir zaman uygunsuz bir şekilde görmediğini iddia etti.

ABD Adalet Bakanlığı, müebbet hapse mahkûm edilen cinsel istismar suçlusu Ghislaine Maxwell ile yapılan bir röportajın dökümünü ve ses kayıtlarını kamuoyuna açıkladı.

Epstein dosyasının kırılma noktası! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti - 1. Resim

Röportaj, Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche tarafından 24-25 Temmuz tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilmişti.

Bakanlık tarafından yayımlanan belgeler, her iki güne ait sansürlenmiş dökümleri ve toplam 11 bölümden oluşan ses kayıtlarını içeriyor.

Epstein dosyasının kırılma noktası! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti - 1. Resim

"EPSTEİN İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

The Guardian'dan edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı’nın Maxwell’e, ifade vermesi için sınırlı dokunulmazlık sağladığı, ancak bunun bir “iş birliği anlaşması” niteliği taşımadığı belirtildi.

Blanche’ın sözlerine göre, Maxwell’in ifadeleri karşılığında herhangi bir taahhütte bulunulmadı.

Maxwell, 2022 yılında küçük yaşta kız çocuklarının cinsel istismarı da dahil olmak üzere beş ayrı suçtan hüküm giymiş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein dosyasının 'sır' röportajı ilk kez yayımlandı! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti - 3. Resim

Uzun yıllar Jeffrey Epstein’ın yakın çevresinde yer alan Maxwell, Epstein’ın reşit olmayan kızları cinsel istismara maruz bırakmasına yardım etmekten suçlu bulunmuştu. Epstein ise 2019’da yargılanmayı beklerken hapishanede intihar etmişti.

Ancak Maxwell, Epstein'in intihar etmediğini, öldürüldüğünü savundu.

Epstein dosyasının kırılma noktası! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti - 2. Resim

"TRUMP'IN UYGUNSUZ HİÇBİR DAVRANIŞINI GÖRMEDİM"

Yayımlanan röportajda Maxwell, ABD Başkanı Donald Trump hakkında herhangi bir uygunsuz davranış görmediğini ifade etti.

Maxwell, “Başkanı hiçbir uygunsuz durumda görmedim. Hiç kimseye karşı uygunsuz bir davranışına tanık olmadım” dedi.

Epstein dosyasının 'sır' röportajı ilk kez yayımlandı! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti - 5. Resim

Ancak Trump ile Epstein arasındaki sosyal ilişkiye değinerek, ikisinin arkadaşça bir iletişim kurduğunu söyledi.

Epstein dosyasının kırılma noktası! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti - 3. Resim

Maxwell, sorgulamada Epstein’ın ABD Başkanı Bill Clinton ile olan ilişkisine dair soruları da cevapladı.

Clinton’ın Epstein ile sosyal temaslarda bulunduğunu doğrulayan Maxwell, “Başkan Clinton benimle gayet iyi anlaşırdı. Ancak Epstein ile aynı yakınlığı hiçbir zaman görmedim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş için İstanbul'da: "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum"Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti! Büyüme tahminini açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de katliam gibi otobüs kazası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı - DünyaABD'de katliam gibi otobüs kazası! Çok sayıda can kaybı varPutin İkinci Dünya Savaşı'na işaret etti: Trump'ın gelişiyle her şey değişti - Dünya"Trump'ın gelişiyle her şey değişti"Çernobil'de alarm verildi! Yasaklı bölgede dron ve uçak savar tespit edildi - DünyaÇernobil'de alarm verildi!Tel Aviv'de sirenler devrede! Yemen'den füze saldırısı - DünyaYemen'den İsrail'e füze saldırısı!Hollanda hükümetinde 'İsrail' depremi! Susturulmaya çalışılan Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti - DünyaSusturulmak istenen Dışişleri Bakanı istifa ettiTrump, Putin'e süre verdi! "Savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim, 2 hafta süre veriyorum" - DünyaTrump'tan Putin'e yeni süre!
Sonraki Haber Yükleniyor...