Epstein dosyasının 'sır' röportajı ilk kez yayımlandı! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti

ABD Adalet Bakanlığı, müebbet hapse mahkûm edilen cinsel istismar suçlusu Ghislaine Maxwell ile yapılan bir röportajın dökümünü ve ses kayıtlarını kamuoyuna açıkladı.

Röportaj, Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche tarafından 24-25 Temmuz tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilmişti.

Bakanlık tarafından yayımlanan belgeler, her iki güne ait sansürlenmiş dökümleri ve toplam 11 bölümden oluşan ses kayıtlarını içeriyor.

"EPSTEİN İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

The Guardian'dan edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı’nın Maxwell’e, ifade vermesi için sınırlı dokunulmazlık sağladığı, ancak bunun bir “iş birliği anlaşması” niteliği taşımadığı belirtildi.

Blanche’ın sözlerine göre, Maxwell’in ifadeleri karşılığında herhangi bir taahhütte bulunulmadı.

Maxwell, 2022 yılında küçük yaşta kız çocuklarının cinsel istismarı da dahil olmak üzere beş ayrı suçtan hüküm giymiş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Uzun yıllar Jeffrey Epstein’ın yakın çevresinde yer alan Maxwell, Epstein’ın reşit olmayan kızları cinsel istismara maruz bırakmasına yardım etmekten suçlu bulunmuştu. Epstein ise 2019’da yargılanmayı beklerken hapishanede intihar etmişti.

Ancak Maxwell, Epstein'in intihar etmediğini, öldürüldüğünü savundu.

"TRUMP'IN UYGUNSUZ HİÇBİR DAVRANIŞINI GÖRMEDİM"

Yayımlanan röportajda Maxwell, ABD Başkanı Donald Trump hakkında herhangi bir uygunsuz davranış görmediğini ifade etti.

Maxwell, “Başkanı hiçbir uygunsuz durumda görmedim. Hiç kimseye karşı uygunsuz bir davranışına tanık olmadım” dedi.

Ancak Trump ile Epstein arasındaki sosyal ilişkiye değinerek, ikisinin arkadaşça bir iletişim kurduğunu söyledi.

Maxwell, sorgulamada Epstein’ın ABD Başkanı Bill Clinton ile olan ilişkisine dair soruları da cevapladı.

Clinton’ın Epstein ile sosyal temaslarda bulunduğunu doğrulayan Maxwell, “Başkan Clinton benimle gayet iyi anlaşırdı. Ancak Epstein ile aynı yakınlığı hiçbir zaman görmedim” ifadelerini kullandı.