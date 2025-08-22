Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Putin hakkında "saygı" sözleri! "Bundan hiç memnun değilim, ona 2 hafta süre veriyorum"

Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası’na Rusya lideri Vladimir Putin’in katılabileceğini, bunun önümüzdeki haftalardaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. Trump ayrıca, Putin’in kendisine ve ABD’ye karşı saygılı davrandığını ancak diğerlerine aynı tutumu göstermediğini ifade etti. ABD Başkanı, Ukrayna-Rusya arasındaki kanlı savaş hakkında, "Bundan memnun değilim. O savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası ile ilgili Beyaz Saray’daki bir etkinlikte, Rusya Devlet Başkanı Putin’in turnuvaya katılabileceğini söyledi.

Sky News'den edinilen bilgilere göre, Trump, masasında bulunan bir çekmeceden Putin ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını çıkararak, “Gelmesi mümkün, olup bitenlere bağlı. Gelmeyebilir de, önümüzdeki birkaç hafta içinde birçok gelişme olacak” ifadelerini kullandı. Fotoğraf için “Bence güzel bir kareydi” dedi.

"SAVAŞLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEYDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Putin’in kendisine ve ABD’ye karşı saygılı olduğunu belirten Trump, “Ama başkalarına o kadar saygılı olmadı” diye ekledi.

Trump, Ukrayna’da bir ABD şirketinin Rus saldırılarıyla hedef alındığı yönündeki iddialara ilişkin ise “Bundan memnun değilim. O savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim” açıklamasında bulundu. “Önümüzdeki iki hafta içinde savaşın hangi yöne gideceğini göreceğiz” dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte Rusya-Ukrayna barış sürecini değerlendirdi:

İki hafta sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Rusya’nın ve hatta Ukrayna’nın nasıl davranacağını göreceğiz.

Bu karar ışığında, (Rusya’ya) ya büyük çaplı yaptırımlar ve gümrük vergileri uygulayacağız ya da hiçbir şey yapmayıp bu sizin savaşınız diyeceğiz.

Putin’e iki hafta süre veriyorum.

Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde sürecin hangi yöne gideceğini göreceğiz.

UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTİLERİ TARTIŞILIYOR

Ukrayna’da barış sürecine ilişkin diplomatik girişimlerde, güvenlik garantileri başlıca gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın dahil edilmediği bir çözümün “çıkmaz yol” olduğunu savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise güvenlik garantilerinin NATO’nun 5. Maddesi’ne benzer şekilde, “bir üyeye saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılması” esasına dayanması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de müttefiklerin ve Ukrayna’nın, Rusya’nın yeniden saldırıya yeltenemeyeceği ölçüde güçlü güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını açıkladı.

