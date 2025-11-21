Uruguay Milli Takımı'na çağrılmaması nedeniyle Arjantinli çalıştırıcı Marcelo Bielsa'ya tepki gösteren Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sosyal medyadan yaptığı sitemkar açıklamayla göndermede bulundu.

"ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYORUZ"

Bielsa'nın tercihlerini eleştiren Torreira, "Ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmemeli. Çok daha fazlasını hak ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÇAĞIRMAMA NEDENİNİ ANLATTIM"

Torreira'nın bu çıkışı Bielsa'ya sorulduğunda ise Arjantinli çalıştırıcı, "Bu, onu çağırmam için bir davet değil. Onun maçlarını izlemeyi hiç bırakmadım. Bir gün beni aradı ve 'Neden beni çağırmıyorsun?' dedi. Ben de nedenini anlattım. Çok etkili bir oyuncu, bizimle birlikte çalıştık, ona futbol fikrimi aktardım. Ancak sonra başka oyuncuları seçtim. Tabii ki Torreira katılmıyor, bunu dolaylı biçimde ifade ediyor. Bu tamamen anlaşılır bir durum." cevabını vermişti.

TORREIRA'DAN YENİ HAMLE

Marcelo Bielsa'nın açıklamalarının ardından yeni bir hamle yapan Galatasaraylı yıldız, Instagram hesabından eski Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Oscar Washington Tabarez ile olan bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir teşekkür mesajı yayımladı.

SİTEMKAR İFADELER KULLANDI

Sosyal medya paylaşımında Tabarez'e teşekkür eden ve kariyerinde büyük payı olduğunu belirten Uruguaylı yıldız, "Dilerim ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmez. Biz çok daha fazlasını hak ediyoruz. Küçük bir ülkeyiz ama kalbimiz çok büyük. Bu da bizi tüm dünyaya karşı tanımlayan şey." sözleriyle sitem etti.

TORREİRA'NIN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

"Ne büyük onur!



Sayın Oscar Washington Tabarez,



Ülkemize adadığınız tüm yıllar boyunca gösterdiğiniz özveri ve tutkudan dolayı en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizin bağlılığınız ve liderliğiniz, milli takımımızın başarısında çok önemli bir rol oynadı ve ben de sizin ekibinizin bir parçası olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.



Eski bir oyuncunuz olarak, bana inandığınız ve yalnızca bir sporcu olarak değil, bir insan olarak da gelişmeme yardımcı olduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Bilgeliğiniz, sabrınız ve desteğiniz benim için paha biçilemezdi ve sizinle çalışma fırsatı bulduğum için her zaman minnettar olacağım.



Ülkemizde bıraktığınız miras sportif başarıların çok ötesine geçiyor; genç nesillere hayallerinin peşinden gitmeleri ve onlara ulaşmak için çok çalışmalarını ilham ettiniz. Spora olan adanmışlığınız ve tutkunuz örnek alınacak bir değer oldu ve sizi her zaman hayranlık ve saygıyla hatırlayacağız.



Birçok ailenin hayalini gerçekleştirdiniz ve ülkemizin her köşesine varlığınızla mutluluk götürdünüz, bunun bir karşılığı yok.



Her şey için teşekkürler, sevgili hocam. Size her zaman en iyisini diliyorum ve ülkemiz için bir referans olmaya devam etmenizi umut ediyoruz.



Minnet ve hayranlıkla,



Lucas Torreira"

