Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aker, “Boşvere Boşvere”, “Sana Ne Kime Ne”, “Kim Arar Seni”, “Yok Yok Yalan Deme” ve “Mavi Boncuk” gibi pek çok unutulmaz parçaya imza atmıştı.

1970’li ve 1980’li yıllarda özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanınan ve Türk pop müziğine önemli şarkılar kazandıran Ülkü Aker vefat etti.

AJDA PEKKAN: DİNLEYİCİLERİN KALBİNDE YAŞAYACAK

Sanatçının vefatını müzik dünyasından çok sayıda isim duyurdu. Ajda Pekkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türk pop müziğinin değerli söz yazarlarından Ülkü Aker’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sözlerini yazdığı ‘Sana Ne Kime Ne’ şarkısı, kadınların özgürlüğünü ve hayata karşı dik duruşunu anlatan bir marş haline geldi. Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker’i saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

NİLÜFER: İÇİME BİR ACI OTURDU

Şarkıcı Nilüfer ise, “İçime bir acı oturdu. Ülkü Aker’i kaybetmişiz. Efsane bir şarkı sözü yazarıydı. Onu ve yazdığı şarkıları unutmayacağız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Ülkü Aker, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazı öğle vakti Büyükçekmece Aybars Ak Camii’nde kılınacak, ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’na defnedilecek.

ÜLKÜ AKER İMZASI TAŞIYAN ESERLERDEN BAZILARI

Aker’in eserlerini Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi sanatçılar seslendirdi. 2011 yılında ise ünlü seslerin yorumladığı şarkılarından oluşan “35 Yılın Şarkıları” adlı anı albümü yayımlanmıştı.

• Sana Ne Kime Ne – Ajda Pekkan

• Yok Yok Yalan Deme – Ferdi Özbeğen

• Tek Başına – Ayten Alpman

• Boşvere Boşvere – Nil Burak

• O Günler – Selda Bağcan

• Gönlüm Seninle – Yeliz

• Hey Gidi Günler – (Çeşitli sanatçılar)

• Bazen – Sezen Aksu

• O Karanlık Geceler – Ferdi Özbeğen

• Sarıl Bana – Ajda Pekkan

• Halikarnas – Akrep Nalan

• Yanımda Olsa – Ayten Alpman

• Son Verdim Kalbimin İşine – Seyyal Taner

• Kim Arar Seni – Nilüfer

• Mavi Boncuk – Emel Sayın

• Bir Fincan Kahve Olsam

• Benim Gözüm Sende

• Eskimeyen Dost

• İnleyen Nağmeler

• Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor

• Zor Dostum Zor

• Kırk Yıllık Dost Gibiyiz İkimiz

• Şarkımı Senin İçin Yazdığımı Bilseydin

