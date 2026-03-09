Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir tırda 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir tırda, gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen kontrol ve denetimler kapsamında arama yapıldı.

YAKLAŞIK 2 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Tırın çekici kısmındaki dolabın boşluğu ile araçtaki kişi üzerinde 8 parça halinde 1 kilo 998 gram gümrük kaçağı altın bulundu.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatılan şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkta kullanılan araç ise muhafaza altına alındı.

