GDZ İzmir elektrik kesintisi listesi 9-10 Mart! İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
GDZ İzmir elektrik kesintisi listesi 9-10 Mart tarihleri için açıklandı. Planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanıyor. GDZ tarafından yayımlanan program kapsamında 9 ve 10 Mart tarihlerinde Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme ve birçok ilçede farklı saat aralıklarında kesinti yaşanacağı duyuruldu.
İl genelinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında planlanan elektrik kesintileri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. GDZ tarafından paylaşılan planlı kesinti programında 9-10 Mart tarihleri için İzmir’in birçok ilçesinde belirli mahalle ve sokakları kapsayan çalışmaların saatleri ve etkilenecek bölgeler açıklandı.
GDZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 9-10 MART!
GDZ tarafından paylaşılan programa göre kesintiler; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin mahalle ve saat bilgileri GDZ’nin planlı kesinti programında yer alıyor.
ALİAĞA elektrik kesintisi
9 Mart 09.00 - 13.00 Şakran Sayfiye ve Aşağışakran mahalleleri
9 Mart 10.00 - 16.00 Bozköy Mahallesi
10 Mart 10.00 - 13.00 Yalı ve Çaltılıdere mahalleleri
10 Mart 10.00 - 16.00 Bozköy Mahallesi
BALÇOVA elektrik kesintisi
10 Mart 09.30 - 15.30 İnciraltı Mahallesi
BAYINDIR elektrik kesintisi
9 Mart 09.00 - 15.00 Arıkbaşı Mahallesi
9 Mart 09.30 - 16.30 Necati Uza, Havuzbaşı, İbrahimçavuş ve Çırpı Cami mahalleleri
9 Mart 10.30 - 16.30 Yusuflu, Yakacık, Fatih ve Buruncuk mahalleleri
10 Mart 09.00 - 15.00 Arıkbaşı Mahallesi
10 Mart 09.30 - 16.30 Kızılcaova, Yeşilova, Yakapınar ve Hasköy mahalleleri
BAYRAKLI elektrik kesintisi
10 Mart 10.00 - 12.00 Soğukkuyu Mahallesi
10 Mart 09.00 - 16.00 Yamanlar Mahallesi
10 Mart 09.00 - 15.00 Muhittin Erener ve Çiçek mahalleler
BERGAMA elektrik kesintisi
9 Mart 09.00 - 13.00 Kızıltepe ve Örlemiş mahalleleri
9 Mart 11.00 - 17.00 İncecikler Mahallesi
9 Mart 10.00 - 16.00 Kadıköy Mahallesi
10 Mart 09.00 - 15.00 Koyuneli Mahallesi
10 Mart 10.00 - 16.00 Aşağıkırıklar Mahallesi
10 Mart 10.00 - 15.00 Çeltikçi, Pirveliler, Örenli, Çürükbağlar, Çaltıkoru, Yortanlı, Tırmanlar, Çobanlar, Dereköy, Eğiller, Hacılar ve Akçenger mahalleleri
BORNOVA elektrik kesintisi
9 Mart 09.00 - 15.00 Gökdere Mahallesi
9 Mart 09.00 - 14.00 Evka 3 ve Erzene mahalleleri
9 Mart 09.00 - 11.00 Mevlana Mahallesi
9 Mart 14.00 - 14.30 Evka 3 ve Erzene mahalleleri
BUCA elektrik kesintisi
9 Mart 09.00 - 16.00 İnkılap Mahallesi
9 Mart 09.00 - 17.00 Kırklar ve Belenbaşı mahalleleri
10 Mart 09.00 - 16.00 Adatepe Mahallesi
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
ÇEŞME elektrik kesintisi
10 Mart 12.00 - 14.00 İsmet İnönü, Ilıca, Fahrettinpaşa, Dalyan, Cumhuriyet, Çakabey, 16 Eylül, Musalla, Sakarya, Üniversite ve Ovacık mahalleleri
10 Mart 12.00 - 14.00 Cumhuriyet ve Dalyan mahalleleri
ÇİĞLİ elektrik kesintisi
9 Mart 09.00 - 15.00 Maltepe ve Şirintepe mahalleleri
9 Mart 13.00 - 17.00 Atatürk ve Esentepe mahalleleri
DİKİLİ elektrik kesintisi
10 Mart 09.00 - 12.00 Kızılçukur, Kabakum, İslamlar, İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahalleleri
GÜZELBAHÇE elektrik kesintisi
10 Mart 09.30 - 15.30 Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahalleleri
KARABAĞLAR elektrik kesintisi
10 Mart 00.00 - 00.15 Aşık Veysel, Osman Aksüner, Karabağlar ve Cennetoğlu mahalleleri
10 Mart 08.00 - 08.15 Aşık Veysel, Osman Aksüner, Karabağlar ve Cennetoğlu mahalleleri
10 Mart 09.00 - 15.00 Kibar Mahallesi
KARŞIYAKA elektrik kesintisi
9 Mart 09.00 - 14.00 Zübeyde Hanım, Cumhuriyet, İnönü, Örnekköy ve Mustafa Kemal mahalleleri
9 Mart 10.00 - 17.00 Bahriye Üçok ve Bahçelievler mahalleleri
10 Mart 10.00 - 16.00 Aksoy Mahallesi
KEMALPAŞA elektrik kesintisi
9 Mart 10.30 - 14.00 Mehmet Akif Ersoy ve Sekiz Eylül mahalleleri
KİRAZ elektrik kesintisi
9 Mart 09.45 - 17.45 Altınoluk, Çayağzı, Sarıkaya ve Karaburç mahalleleri
9 Mart 09.00 - 17.00 Suludere, Uzunköy, Çanakçı, Çömlekçi, Karaburç, Sarısu ve Başaran mahalleleri
10 Mart 10.30 - 13.00 İstiklal ve Cumhuriyet mahalleleri
10 Mart 12.00 - 16.00 Suludere Mahallesi
10 Mart 09.00 - 17.00 Uzunköy, Veliler, Pınarbaşı, Ovacık, Emenler ve Çanakçı mahalleleri