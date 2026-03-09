GDZ İzmir elektrik kesintisi listesi 9-10 Mart tarihleri için açıklandı. Planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanıyor. GDZ tarafından yayımlanan program kapsamında 9 ve 10 Mart tarihlerinde Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme ve birçok ilçede farklı saat aralıklarında kesinti yaşanacağı duyuruldu.

İl genelinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında planlanan elektrik kesintileri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. GDZ tarafından paylaşılan planlı kesinti programında 9-10 Mart tarihleri için İzmir’in birçok ilçesinde belirli mahalle ve sokakları kapsayan çalışmaların saatleri ve etkilenecek bölgeler açıklandı.

GDZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 9-10 MART!

GDZ tarafından paylaşılan programa göre kesintiler; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin mahalle ve saat bilgileri GDZ’nin planlı kesinti programında yer alıyor.

ALİAĞA elektrik kesintisi

9 Mart 09.00 - 13.00 Şakran Sayfiye ve Aşağışakran mahalleleri

9 Mart 10.00 - 16.00 Bozköy Mahallesi

10 Mart 10.00 - 13.00 Yalı ve Çaltılıdere mahalleleri

10 Mart 10.00 - 16.00 Bozköy Mahallesi

BALÇOVA elektrik kesintisi

10 Mart 09.30 - 15.30 İnciraltı Mahallesi

BAYINDIR elektrik kesintisi

9 Mart 09.00 - 15.00 Arıkbaşı Mahallesi

9 Mart 09.30 - 16.30 Necati Uza, Havuzbaşı, İbrahimçavuş ve Çırpı Cami mahalleleri

9 Mart 10.30 - 16.30 Yusuflu, Yakacık, Fatih ve Buruncuk mahalleleri

10 Mart 09.00 - 15.00 Arıkbaşı Mahallesi

10 Mart 09.30 - 16.30 Kızılcaova, Yeşilova, Yakapınar ve Hasköy mahalleleri

BAYRAKLI elektrik kesintisi

10 Mart 10.00 - 12.00 Soğukkuyu Mahallesi

10 Mart 09.00 - 16.00 Yamanlar Mahallesi

10 Mart 09.00 - 15.00 Muhittin Erener ve Çiçek mahalleler

BERGAMA elektrik kesintisi

9 Mart 09.00 - 13.00 Kızıltepe ve Örlemiş mahalleleri

9 Mart 11.00 - 17.00 İncecikler Mahallesi

9 Mart 10.00 - 16.00 Kadıköy Mahallesi

10 Mart 09.00 - 15.00 Koyuneli Mahallesi

10 Mart 10.00 - 16.00 Aşağıkırıklar Mahallesi

10 Mart 10.00 - 15.00 Çeltikçi, Pirveliler, Örenli, Çürükbağlar, Çaltıkoru, Yortanlı, Tırmanlar, Çobanlar, Dereköy, Eğiller, Hacılar ve Akçenger mahalleleri

BORNOVA elektrik kesintisi

9 Mart 09.00 - 15.00 Gökdere Mahallesi

9 Mart 09.00 - 14.00 Evka 3 ve Erzene mahalleleri

9 Mart 09.00 - 11.00 Mevlana Mahallesi

9 Mart 14.00 - 14.30 Evka 3 ve Erzene mahalleleri

BUCA elektrik kesintisi

9 Mart 09.00 - 16.00 İnkılap Mahallesi

9 Mart 09.00 - 17.00 Kırklar ve Belenbaşı mahalleleri

10 Mart 09.00 - 16.00 Adatepe Mahallesi

ÇEŞME elektrik kesintisi

10 Mart 12.00 - 14.00 İsmet İnönü, Ilıca, Fahrettinpaşa, Dalyan, Cumhuriyet, Çakabey, 16 Eylül, Musalla, Sakarya, Üniversite ve Ovacık mahalleleri

10 Mart 12.00 - 14.00 Cumhuriyet ve Dalyan mahalleleri

ÇİĞLİ elektrik kesintisi

9 Mart 09.00 - 15.00 Maltepe ve Şirintepe mahalleleri

9 Mart 13.00 - 17.00 Atatürk ve Esentepe mahalleleri

DİKİLİ elektrik kesintisi

10 Mart 09.00 - 12.00 Kızılçukur, Kabakum, İslamlar, İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahalleleri

GÜZELBAHÇE elektrik kesintisi

10 Mart 09.30 - 15.30 Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahalleleri

KARABAĞLAR elektrik kesintisi

10 Mart 00.00 - 00.15 Aşık Veysel, Osman Aksüner, Karabağlar ve Cennetoğlu mahalleleri

10 Mart 08.00 - 08.15 Aşık Veysel, Osman Aksüner, Karabağlar ve Cennetoğlu mahalleleri

10 Mart 09.00 - 15.00 Kibar Mahallesi

KARŞIYAKA elektrik kesintisi

9 Mart 09.00 - 14.00 Zübeyde Hanım, Cumhuriyet, İnönü, Örnekköy ve Mustafa Kemal mahalleleri

9 Mart 10.00 - 17.00 Bahriye Üçok ve Bahçelievler mahalleleri

10 Mart 10.00 - 16.00 Aksoy Mahallesi

KEMALPAŞA elektrik kesintisi

9 Mart 10.30 - 14.00 Mehmet Akif Ersoy ve Sekiz Eylül mahalleleri

KİRAZ elektrik kesintisi

9 Mart 09.45 - 17.45 Altınoluk, Çayağzı, Sarıkaya ve Karaburç mahalleleri

9 Mart 09.00 - 17.00 Suludere, Uzunköy, Çanakçı, Çömlekçi, Karaburç, Sarısu ve Başaran mahalleleri

10 Mart 10.30 - 13.00 İstiklal ve Cumhuriyet mahalleleri

10 Mart 12.00 - 16.00 Suludere Mahallesi

10 Mart 09.00 - 17.00 Uzunköy, Veliler, Pınarbaşı, Ovacık, Emenler ve Çanakçı mahalleleri

