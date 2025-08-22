Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan olası Putin-Zelenskiy görüşmesine ilginç benzetme: Yağ ile sirkeyi karıştırmak kadar zor

Kaynak: AFP
Dünya Haberleri  / AFP

ABD Başkanı Trump, olası Putin-Zelenskiy görüşmesi için ilginç bir benzetmede bulundu. Trump, savaşta olan iki lider arasında bir görüşme ayarlamanın “yağ ile sirkeyi karıştırmak kadar zor” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı  Zelenskiy ile Rusya lideri Putin arasında bir görüşme ayarlamanın “yağ ile sirkeyi karıştırmak kadar zor” olduğunu söyledi.

"YAĞ İLE SİRKE GİBİ"

Washington’da gazetecilere konuşan Trump, “Putin ve Zelenskiy’nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz. Biliyorsunuz bu biraz yağ ile sirke gibi. Malum nedenlerle pek iyi anlaşamıyorlar” dedi.

Trump ayrıca, böyle bir görüşmeye kendisinin katılıp katılmayacağının ise “belli olmadığını” ifade etti.

