Orban şikayet etti, Trump patladı: Ukrayna’ya çok kızgınım!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Druzhba boru hattına yönelik saldırılarını ABD Başkanı Donald Trump’a yazdığı mektupla şikayet etti.

Trump’tan el yazısıyla gelen cevap ise gündeme bomba gibi düştü.

NELER OLUYOR?

Orban, Trump’a gönderdiği mektubunda, "Macaristan Ukrayna'yı elektrik ve petrolle destekliyor ve Ukrayna bunun karşılığında boru hattını bombalıyor" ifadesini kullanmıştı.

Orban ayrıca Macaristan ve Slovakya'nın artık başka hiçbir yerden petrol ithal edemeyecek durumda olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu.

TRUMP'TAN EL YAZISIYLA CEVAP: ÇOK KIZGINIM

ABD Başkanı "Viktor, bunu duymaktan nefret ediyorum. Çok kızgınım. Slovakya'ya söyle. Sen harika bir dostsun." dedi.

"Macaristan destek veriyor, Ukrayna boru hattını bombalıyor"

SLOVAKYA: YARDIM KESİLEBİLİR

Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Andrej Danko da Ukrayna’nın bu tür saldırılara devam etmesi halinde Slovakya’nın Kiev’e sağladığı tüm yardımları kesebileceğini ileri sürdü.

Danko ayrıca Slovakya Dışişleri Bakanlığı’nı Ukrayna Büyükelçisini derhal çağırmaya davet etti.