Litresi 10 milyon dolar! Dünyanın en pahalı zehrini satarken yakalandı
Aksaray'da dünyanın en pahalı zehri olan Anadolu sarı akrebinin satışını yapan kişi suçüstü yakalandı. Litresi 10 milyon dolar olan zehri satmaya çalışan şahsın biri yavru iki akrebine el konuldu.
- Aksaray'da yasa dışı Anadolu sarı akrebi satışı ihbarı alındı.
- 25 yaşındaki Musa B., 2 Anadolu sarı akrebini satarken suçüstü yakalandı.
- Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri akreplere el koydu.
- Şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 60.187 TL idari para cezası kesildi.
- Anadolu sarı akrebinin zehri çocuklar, yaşlılar ve alerjik bünyeler için ölümcül olabilir.
- Akrebin zehri kozmetik ve antibiyotik sanayisinde kullanılıyor ve litresi yaklaşık 10 milyon dolar değerindedir.
Olay, Aksaray’ın Yeni Sanayi Mahallesi’ndeki bir tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bulundurması, beslemesi ve ticareti yasak olan Anadolu sarı akrebinin satışa çıkarılacağı ihbarını aldı.
Bunun üzerine ekipler harekete geçti ve şahsın kimliğini tespit ettikten sonra takibe aldı.
Takip sırasında, keskin zehre sahip ve özellikle alerjik bünyeler ile çocuk ve yaşlılarda ölümcül etkisi olabilen akrebi, telefonla anlaştığı alıcıya teslim etmeye çalışan 25 yaşındaki Musa B., satış esnasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.
2 AKREBE EL KONULDU
Doğa koruma ekipleri biri yavru diğeri genç olan 2 Anadolu sarı akrebine el koyarken, şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 60 bin 187 lira idari para cezası kesti.
Doğa koruma ekiplerinin yaptığı açıklamada, akrebin keskin bir zehre sahip olduğu, zehrin kozmetik sanayisinde ve antibiyotiklerin ham maddesinde kullanıldığı ve zehrin litresinin yaklaşık olarak 10 milyon dolar olduğu belirtildi.
ZEHRİN ETKİLİ ÇOK GÜÇLÜ
Öte yandan bu akrebin zehri sağlıklı yetişkinlerde 36-48 saat kadar çok şiddetli kramplar, spazmlar, titreme, aşırı üşüme gibi semptomlar gösterdiği ve ardından kendiliğinden bünyeden atıldığı, ancak alerjik bünyelerde, çocuklar ve yaşlılarda ölümcül etki gösterebileceği belirtildi.