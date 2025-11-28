TCMB Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarının öncelikli hedefleri olduğunu belirtirken kredi faizlerinde beklentilere bağlı önden düşüşler görüldüğünü söyledi. Karahan, kurun baskılanmadığını, TL’nin değer kazanmasının parasal sıkılaşma ve artan TL talebinin doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan “Öncelikli hedefimiz, bize kanunla da verilen fiyat istikrarı” dedi.

Kredi faizlerinin biraz daha önden yüklemeli düştüğünü dile getiren Karahan “Yani bir indirim döngüsü beklentisi oluştuğunda piyasadaki kredi faizleri, özellikle bir yıllık ve daha kısa vadeli beklentilerde faizler aşağı gelmeye başlıyor” ifadesini kullandı. Sosyal medyada canlı yayında soruları cevaplayan Karahan TL’nin bankacılık sistemindeki payının artması için çalıştıklarını, bankalara TL mevduatı artırma hedefleri konulduğunu hatırlatan Karahan, bankaların zaman zaman hedefi tutturmakta zorlandığını dile getirdi.

TCMB Başkanı Karahan: Tek hedef fiyat istikrarı!

"GELİŞMELER FAİZ POLİTİKASININ SONUCU"

Fatih Karahan ‘kurun yılbaşında para politikası hedeflerine uyumlu mu gerçekleştiğine’ yönelik soru üzerine, şu cevabı verdi: Kur konusunda bir hedefimiz ya da projeksiyonumuz söz konusu değil. Dolayısıyla kurun şu anda geldiği nokta hakkında çok bir değerlendirme yapmam mümkün değil ama şunu söylemek lazım, kur gelişmeleri büyük ölçüde faiz politikasının bir sonucu.

Ekonomide dengelenme sağlayabilmek için parasal sıkılaşma yapıyoruz. Bu da Türk lirasının cazibesini artırıyor, artırdı da. Bunun neticesinde de birçok vatandaşımızın döviz bozduğunu gördük. Bunun sonucunda Türk lirasına talep arttı ve TL’nin değeri diğer para birimlerine göre reel olarak arttı. Bu, bizim özellikle zorladığımız bir gelişme değil.

Kurun herhangi bir şekilde baskılanması kesinlikle söz konusu değil. Karahan, kurun ihracatçıların rekabet şartlarını olumsuz etkilediği konusundaki tartışmalar üzerine de çalışmalarının reel kurun ihracat performansı üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

