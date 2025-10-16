Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aras Kargo, Starex Global'i satın aldı

- Güncelleme:
Aras Kargo, iki yıl önce yüzde 75 hissesini satın aldığı Azerbaycan’ın lojistik firmalarından Starex Global’in kalan yüzde 25 hissesini de devralarak şirketin tamamını bünyesine kattı.

Aras Kargo, iki yıl önce yüzde 75 hissesini satın aldığı Azerbaycan’ın lojistik firmalarından Starex Global’in kalan yüzde 25 hissesini de devralarak şirketin tamamını bünyesine kattı. Aras Kargo, uluslararası kargo gönderim hizmeti sunan iştiraki Aras Global aracılığıyla yürüttüğü bu satın alma ile Azerbaycan’daki faaliyetlerini tek çatı altında topladı.

Satın alma işleminin ardından şirketin adı Aras Global olarak değiştirildi. Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme Başkanı ve Aras Global Genel Müdürü Ramazan Altınay, “Yeni ülkelerde de fırsatları değerlendirmeye ve genişleme planlarımızı sürdürmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.

