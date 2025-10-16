Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akıllı şarjla menzil endişesine son! "En Yakıt"

Akıllı şarjla menzil endişesine son! "En Yakıt"

Türkiye’nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansının sahibi olan En Yakıt, Türkiye’de ilk olarak En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisiyle akıllı şarj çözümleri sunarak kullanıcıların menzil endişesini azaltmayı hedefliyor.

İstasyonlarda sunulan 180 kilovat ve üzeri güç kapasitesi, birçok aracın 20 dakikadan kısa sürede yüzde 80 doluma ulaşmasına imkân sağlıyor.

En Yakıt’ın öncü En-ix teknolojisiyle desteklenen akıllı şarj sistemi, birçok hizmet sağlayıcının aksine QR kodu veya RFID kartı gerektirmeden şarj işlemini başlatma kolaylığı sunuyor. Şarj soketini takar takmaz aracın tanınması ve otomatik şarj başlatılması sayesinde kullanıcıların ek başlatma adımlarıyla uğraşmasına gerek kalmıyor.

