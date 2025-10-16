Sosyal medyanın etkisi: Erkekler de estetik bağımlısı

Ziyneti KOCABIYIK- Sosyal medyanın etkisiyle estetik yaptıran erkek sayısının arttığını ve yaş sınırının düştüğünü söyleyen estetik, rekonstrüktif ve plastik cerrahi uzmanı Dr. Mutluhan Temizsoy, sürekli yeni operasyon taleplerinin ciddi bir estetik bağımlılığı riski taşıdığını vurguladı.

Hâlâ en çok estetik yaptıran grup kadınlar olsa da erkekler arasında da önemli bir artış olduğuna işaret eden Dr. Temizsoy, bunun bir bağımlılığa doğru ilerlediğini belirterek “Bazı hastalarımız çok küçük deformiteler olsa da tekrar ameliyat olmak isteyebiliyor. Bazıları da operasyonu sonucunu beğenseler bile başka vücut bölgelerine doğru yöneliyor ve bir noktadan sonra bu estetik bağımlılığına doğru ilerleyebiliyor” dedi.