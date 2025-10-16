Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sosyal medyanın etkisi: Erkekler de estetik bağımlısı

Sosyal medyanın etkisi: Erkekler de estetik bağımlısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Sosyal medyanın etkisi: Erkekler de estetik bağımlısı
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Estetik cerrah Mutluhan Temizsoy, sosyal medyanın etkisiyle erkeklerin estetik operasyonlara ilgisinin hızla arttığını belirtti. Küçük kusurlar için bile tekrarlanan operasyonların “estetik bağımlılığı” riskini büyüttüğüne dikkat çekti.

Ziyneti KOCABIYIK- Sosyal medyanın etkisiyle estetik yaptıran erkek sayısının arttığını ve yaş sınırının düştüğünü söyleyen estetik, rekonstrüktif ve plastik cerrahi uzmanı Dr. Mutluhan Temizsoy, sürekli yeni operasyon taleplerinin ciddi bir estetik bağımlılığı riski taşıdığını vurguladı.

Hâlâ en çok estetik yaptıran grup kadınlar olsa da erkekler arasında da önemli bir artış olduğuna işaret eden Dr. Temizsoy, bunun bir bağımlılığa doğru ilerlediğini belirterek “Bazı hastalarımız çok küçük deformiteler olsa da tekrar ameliyat olmak isteyebiliyor. Bazıları da operasyonu sonucunu beğenseler bile başka vücut bölgelerine doğru yöneliyor ve bir noktadan sonra bu estetik bağımlılığına doğru ilerleyebiliyor” dedi.

