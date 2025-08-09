Estetik ameliyat akımlarında son nokta! Yapay gamze çılgınlığı

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yıllardır Güney Kore ve Asya’nın diğer bölgelerinde popüler olan gamze estetiği ameliyatları, sosyal medya aracılığı ile dünyanın diğer ülkelerine de dalga dalga yayılıyor. Sosyal medyada viral olan ve binlerce kişi tarafından izlenen gamze estetiği videoları özellikle gençleri etkiliyor.

Uzmanlar, giderek daha fazla kişinin yaptırdığı bu operasyonların, doğal olmayan sonuçlara ve yüzde kalıcı izlere yol açabileceğini belirterek, gençleri estetik konusundaki sosyal medya akımlarından uzak durmaya çağırıyor.

Dünyada bir çılgınlık hâline gelen gamze estetiği operasyonlarının Türkiye’de de talep edildiğini söyleyen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Öksüz “Doğuştan gelen gamzeleri, derinin altındaki bazı dokuların normal bölgelere göre daha ince olması ve yüzeydeki derinin daha alttaki dokulara, özellikle bazı yanak kaslarına yapışıklık göstermesi sonucu oluşan çukurluklar olarak tarif edebiliriz. Derinin alttaki kaslara doğrudan tutunması sebebiyle bir gülümseme veya mimik hareketi sonucunda bu gamzeler belirgin hâle gelir. Ancak son yıllarda renkli gözler gibi herkeste bulunmayan çekici özelliklere imrenenler bu çukurlukları cerrahi yollarla elde etmeye çalışıyor” dedi.

YENİ AKIM “GAMZEPLASTİ”

Gamzesi bulunmayan kişilere cerrahi işlemlerle gamze görünümü kazandırmanın mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öksüz “Gamzeplasti de denilen gamze estetiğinde cerrahi olarak derinin, deri altındaki diğer tabaka dokulara yapışmasını sağlıyoruz. Bu ameliyatta genellikle ağız içinden yapılan küçük bir kesiyle yanak derisinin altına ulaşılarak, bu derinin içeriden atılan dikişlerle alttaki dokulara tutturulması sonucu, çukur bir görüntü oluşmasını sağlıyoruz. Ancak insanların gamze estetiğinin cerrahi bir girişim olduğunu gözden kaçırmaması gerekir. Gamze estetiği yapılan kişilerde çoğunlukla deride bir çöküntü oluşturan hareketsiz bir çukurlaşma görüntüsü ile karşılaşıyoruz. Bu ameliyatta doğal gamzelerdeki gibi deri bölgesi daha alttaki mimik kaslarına tutturulursa, gülümsemeyle daha da belirginleşen doğala yakın bir gamze görüntüsü elde edilebilir” diye konuştu.

YÜZDE KALICI YARA İZİ OLUŞABİLİR

Birçok konu gibi gamze estetiğinin de suistimale açık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Öksüz “Gamze ameliyatında yüzde kalıcı bir yara izi oluşmamasına özen gösterilir. Yine de cerrahi işlem sırasında deride bir kesi yapıldıysa, kesilen bölgede iz kalabilir. Cerrahi işlemde, enfeksiyon, yara iyileşme problemi, doku kanlanması bozukluğu gibi sebeplerle komplikasyon gelişmesi durumunda istenmeyen yara izleri oluşabilir. Bu sebeple gamze estetiğinin plastik cerrahi eğitimi almış yetkin uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Sosyal medyada her konunun kolaylıkla suiistimal edilebildiğini görüyoruz, estetik işlemler ve ameliyatlar da aynı şekilde bu mecralarda suiistimal edilebiliyor maalesef” uyarısını yaptı.

GENÇLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sosyal medya akımlarının özellikle gençlerde olmak üzere, her yaş grubu insanlar arasında hızla yayılabildiğini ve sadece gamze estetiği ameliyatına değil pek çok estetik işleme olan talebi artırdığını ifade eden Prof. Dr. Öksüz “Belirli bir fiziksel ve psikolojik olgunlukta olmayan kişiler için bu trendlerin pek çok olumsuz etkileri olabilir. Bu konuda en doğru yaklaşım, istenen estetik ameliyat için uzman bir plastik cerraha danışmak olacaktır. Ameliyatın uygun olup olmadığını, elde edilebilecek cerrahi sonuçlar ile kişilerin beklentilerinin doğru yerde buluşup buluşmadığını iyi değerlendirmek çok önemlidir” diye konuştu.