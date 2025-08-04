İlk kez oldu! Güney Kore sınırda geri adım attı

Güney Kore, Kuzey Kore ile ilişkileri yumuşatmak amacıyla sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldırma kararı aldı. Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung, selefi Yoon Suk-yeol döneminde gerilen ilişkileri onarma sözü verirken, bu adım “uzlaştırıcı bir jest” olarak değerlendirildi.

K-POP YAYINI DURDU, HOPARLÖRLER SÖKÜLDÜ

Güney Kore ordusu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’ye yönelik sınır ötesi yayınlar için kullanılan hoparlörlerin fiziksel olarak kaldırıldığını duyurdu. Haziran ayında bu hoparlörlerden yayınlar durdurulmuştu. Yayınlarda propaganda mesajları ve K-pop şarkıları yer alıyordu.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Lee Kyung-ho, bu adımın askeri hazırlıkları etkilemeyeceğini, ancak “gerilimi azaltmaya yönelik pratik bir önlem” olduğunu vurguladı. Hoparlörlerin ileride yeniden konuşlandırılıp konuşlandırılamayacağına dair detay paylaşılmadı.

Pyongyang, propaganda yayınlarına karşı geçmişte öfkeyle tepki göstermişti ancak Güney’in bu jestine henüz bir cevap vermedi. Geçtiğimiz yıl, Kuzey’in gönderdiği çöp dolu balonlara misilleme olarak hoparlör yayınları yeniden başlatılmıştı.

KİM YO-JONG'DAN UZLAŞMAYA RET

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, geçtiğimiz hafta Güney’in uzlaşma çabalarını reddetti. Yo-jong, Seul’ün ABD ile ittifakına körü körüne güvendiğini ve yeni hükümetin selefinden farklı olmadığını ileri sürdü.