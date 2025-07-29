Kuzey Kore ABD'yi evden vurdu! Şehir merkezinde hacker üssü deşifre edildi

Christina Chapman adlı 50 yaşındaki kadın, bilgisayar korsanlarının uzaktan Amerikalı gibi çalışmasına imkan sağlayan 90’dan fazla cihazdan oluşan bir sistem kurduğu gerekçesiyle 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KİMLİK HIRSIZLIĞIYLA İŞE GİRDİLER, MAAŞ ALDILAR

Ars Technica’nın haberine göre, hackerlar VPN, proxy ve AnyDesk gibi uzaktan erişim araçları kullanarak Nike dahil olmak üzere 300’den fazla Amerikan şirketinden maaş aldı. ABD vatandaşlarının kimlik bilgileri çalınarak sahte özgeçmişler hazırlandı, I-9 formları dolduruldu ve işe alım süreçleri manipüle edildi.

Chapman, korsanlara sahte belgeler konusunda yardım etti; posta gönderilerini kendi adresinden yönlendirdi, araç kayıtlarını tuttu ve dizüstü bilgisayarları etiketleyerek kullanıcılarına göre organize etti.

EV, UZAKTAN DOLANDIRICILIK MERKEZİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

FBI, Chapman’ın evinde yaptığı aramada sistemli şekilde düzenlenmiş bir “uzaktan çalışma dolandırıcılığı operasyonu” tespit etti. Hackerlar, gönderilen dizüstü bilgisayarlarla Zoom toplantılarına katıldı, şirket sistemlerine erişim sağladı, bazı durumlarda veri çaldı ya da kötü amaçlı yazılımlar yükledi.

Mahkeme, Chapman’a 8,5 yıl hapis cezasının yanı sıra 3 yıl denetimli serbestlik, 176.000 doları iade ve Kuzey Koreli korsanlara gönderilmek üzere hazırlanan yaklaşık 285.000 dolarlık varlıktan feragat etme cezası verdi.

Chapman, mahkemeye yazdığı mektubunda, hasta annesine yakın olabilmek için evden çalışmaya yönelik bir işe yönelmek istediğini kaydetti. FBI'a teşekkür eden Chapman, hapisten çıktıktan sonra kitap yazmak ve iç çamaşırı markası kurmak istediğini ifade etti.

Google, Nisan ayında yayınladığı bir açıklamada, Kuzey Koreli BT çalışanlarının Avrupa’daki şirketleri de hedef aldığını ve Ukraynalı gibi davranarak iş başvuruları yaptığını duyurmuştu.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Arizona’da yaşayan bir kadının evinden yürüttüğü dolandırıcılık planı, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından açığa çıkarıldı.