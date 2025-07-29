Kuzey Kore ABD’ye şartlarını sundu: Bizi nükleer güç olarak kabul edin!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, “Kuzey Kore'nin nükleer statüsü artık geri döndürülemez. Bu, gelecekteki her şey için bir ön şart olmalı.” dedi.

"ABD ESKİ HATALARDA ISRAR EDERSE, ZİRVE SADECE BİR UMUT KALIR"

Kim Yo Jong, Beyaz Saray’ın diyaloğa açık olduklarını belirten son açıklamalarına doğrudan cevap vererek "geçmişe takılı kalmış değerlendirmeler" olarak nitelendirdi:

“2025 artık ne 2018 ne de 2019. Eğer ABD değişen gerçekliği kabul etmezse, DPRK-ABD zirvesi sadece onların ‘umudu’ olarak kalacaktır.”

Kim, Trump ile Kim Jong Un arasındaki kişisel ilişkiyi "kötü değil" sözleriyle tanımlasa da, bu bağın nükleer silahsızlanma gibi hedefler için araçsallaştırılmasını "alay konusu" olarak değerlendirdi.

NÜKLEER STATÜMÜZ HALKIN OYBİRLİĞİYLE YASAYA SABİTLENMİŞTİR'

Kuzey Kore'nin resmi adı olan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni (DPRK) kullanan Kim Yo Jong, Pyongyang'ın statüsünün anayasal düzeyde sabit olduğunu vurguladı:

“Nükleer caydırıcı gücümüz ve bu konudaki yasal, politik irade artık geri döndürülemez. Herhangi bir inkâr tamamen reddedilecektir.”

Kim ayrıca, ülkesinin mevcut ulusal konumunu "her türlü seçenekle savunmaya hazır" olduğunu da belirtti.

TRUMP 2019'DA KUZEY KORE'YE AYAK BASAN İLK BAŞKAN OLMUŞTU

Trump ve Kim Jong Un, 2018’de Singapur’da, 2019’da Hanoi’de ve aynı yıl askerden arındırılmış Kore sınır bölgesinde üç kez zirve gerçekleştirmişti. Trump, Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.

Ancak bu görüşmeler Pyongyang’ın nükleer ve balistik programlarını durdurmaya yetmedi.

"SİLAHSIZLANMA MASASI ARTIK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Washington merkezli Stimson Center’ın Kore Programı Direktörü Jenny Town, Al Jazeera’ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Kim Yo Jong’un açıklaması Pyongyang’dan gelen diğer mesajlarla tutarlı. Nükleer silahsızlanma fikrine artık alan bırakılmıyor.”

Town ayrıca, "Eğer müzakereler olacaksa, bu artık nükleer silahsızlanma üzerinden değil, tamamen yeni bir çerçevede olacaktır" dedi.

Kuzey Kore, ABD ile yeniden masaya oturmak için şartını açıkladı. Devlet haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, Pyongyang yönetimi, Washington'un Kuzey Kore'yi nükleer silah sahibi bir devlet olarak resmen tanımasını istiyor.