Kim Jong Un kayboldu! Kardeşi sahaya indi, Güney'e hodri meydan dedi

Kuzey Kore, 1950-53 Kore Savaşı'nın ateşkes yıldönümünü "zafer günü" olarak kutladı.

Pyongyang’da düzenlenen geçit töreninde ağır silahlar sergilenmedi. Devlet medyasının paylaştığı fotoğraflarda, kurucu lider Kim Il Sung’un portrelerini taşıyan askerler, tarihi üniformalı gazilerle birlikte yürüdü.

Pyongyang Gymnasium meydanı üzerinde askeri jetler havai fişek izleri bırakarak uçuş yaptı. Ancak devlet medyasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un törende hazır bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Törende konuşan Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un barış çağrılarını "yanlış hesaplanmış bir hamle" olarak nitelendirdi.

"DÜŞMANCA EYLEMLER BİRKAÇ DUYGUSAL SÖZLE TELAFİ EDİLEMEZ"

Kuzey Kore İşçi Partisi’nin üst düzey yetkilisi Kim Yo Jong, resmi KCNA ajansı üzerinden yaptığı açıklamada "Güney Kore (eylemlerinin) tüm sonuçlarını birkaç duygusal sözle tersine çevirmeyi bekliyorsa, bundan daha büyük bir yanlış hesaplama olamaz" şeklinde konuştu.

Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin ABD ile olan güvenlik ittifakına verdiği desteği, selefi Yoon Suk Yeol’un politikasından farkı olmayan bir çizgi olarak tanımladı.

"GÖRÜŞMEYECEĞİZ, İLGİLENMİYORUZ"

Kim Yo Jong açıklamasında "Seul'de hangi politika oluşturulursa oluşturulsun ya da hangi öneri yapılırsa yapılsın, ilgilenmediğimizi, Güney Kore ile masaya oturmayacağımızı ve görüşecek bir şey olmadığını bir kez daha açıkça ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore diyaloğa açık: "Güvensizlik duvarı yüksek ama çaba sürecek"

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin açıklamalarına cevap olarak "Son yıllardaki düşmanca politikalar nedeniyle oluşan güvensizlik duvarı çok yüksek" değerlendirmesini yaptı. Bakanlık sözcüsü Koo Byoung-sam, Güney’in uzlaşma ve iş birliği girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

LEE'DEN İTTİFAK MESAJI: KANLA MÜHÜRLENMİŞ BAĞ GÜÇLENECEK

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Savaşı'nın ateşkes yıldönümünde yaptığı konuşmada, “kanla mühürlenmiş Güney Kore-ABD ittifakını güçlendirmek” için her alanda çalışacaklarını söyledi.

Lee, aynı zamanda Pyongyang’a yönelik propaganda hoparlör yayınlarını ve broşür uçuşlarını durdurarak gerginliği azaltma yönünde adımlar attı.