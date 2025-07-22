Kuzey Kore'den sessiz saldırı! Baraj kapaklarını açıp Güney Kore'ye su saldı

Kuzey Kore, Güney Kore’ye haber vermeden sınır barajından devasa miktarda suyu boşalttı.

Güney Kore, Kuzey Kore’yi sınırdaki barajdan önceden haber vermeksizin su boşaltmakla suçladı.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Koreler arası sınırdaki Imjin Nehri üzerinde bulunan Hwanggang Barajı'ndan 25 Haziran ve 18 Temmuz tarihlerinde su boşaltıldığı tespit edildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi, "Kuzey Kore, her iki tahliyede de önceden bilgi vermedi" ifadesini kullandı.

Yetkili, hükümetin şiddetli yağışların yol açabileceği zararları önlemek için durumu yakından izlediğini belirterek, "İlgili kurumlarla iş birliği içinde Kuzey Kore'nin su tahliyesine ilişkin süreci takip ediyoruz" dedi.

2009'DA CAN KAYBI YAŞANMIŞTI

Kuzey Kore, 2009 yılında da benzer şekilde önceden bildirimde bulunmadan Hwanggang Barajı’ndan su boşaltmış, bu durum Güney Kore’nin Yeoncheon kentinde sele yol açmıştı. Olayda altı kişi hayatını kaybetmiş ya da kaybolmuştu.

Pyongyang yönetimi, aynı yılın sonunda su tahliyeleri öncesi Seul’e bilgi verme taahhüdünde bulunmuştu.