Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Lavrov-Kim Jong-un zirvesi! Ukrayna’ya gözdağı mı verildi?

Lavrov-Kim Jong-un zirvesi! Ukrayna’ya gözdağı mı verildi?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Lavrov-Kim Jong-un zirvesi! Ukrayna’ya gözdağı mı verildi?
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la yaptığı kritik görüşme uluslararası gündemi hareketlendirdi. İki liderin sıcak mesajlar verdiği buluşma, Moskova-Pyongyang hattında askeri iş birliği ve Ukrayna savaşına dolaylı gözdağı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un tarafından kabul edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin bilgileri ve Kim Jong-un'un Lavrov'u karşıladığı görüntüleri paylaştı.

Lavrov-Kim Jong-un zirvesi! Ukrayna’ya gözdağı mı verildi? - 1. Resim

LAVROV'UN KUZEY KORE ZİYARETİ SÜRÜYOR

Sergey Lavrov, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret, iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyindeki stratejik diyaloğun ikinci turuna adandı. Lavrov, Wonsan kentinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Seong-hee ile görüştü.

Lavrov-Kim Jong-un zirvesi! Ukrayna’ya gözdağı mı verildi? - 2. Resim

"DENİZ İLETİŞİMİ YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Lavrov, görüşmede iki ülke arasında deniz iletişiminin yeniden başlatılabileceğini söyledi. Ayrıca Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinin kurtarılmasına yaptığı katkıya dikkat çekti.

LİDERLER ARASINDA YENİ TEMAS MESAJI

12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kim Jong-un arasında yeni temasların kurulabileceğini ifade etti. "Liderler sürekli temas halinde ve mesaj alışverişinde bulunuyorlar" diyen Lavrov, bir sonraki görüşmenin detaylarının iki lider tarafından belirleneceğini söyledi.

Kaynak: Dış Haberler

Erol Bilecik neden istifa etti, kimdir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'ın başkentinde patlama! Havalimanı yakınında ortalık karıştı - Dünyaİran'ın başkentinde patlama!Orta Doğu'da savaş yeniden mi başlayacak? Sert tehdit geldi: Saldırılar her an tekrarlanabilir - DünyaOrta Doğu'da savaş yeniden mi başlayacak?Yunan Bakan Türkiye’yi hedef aldı: Erdoğan’ın planı dedi! Hafter’e işaret etti - DünyaYunan Bakan Türkiye’yi hedef alıp "Erdoğan’ın planı" dedi!Ukrayna Rus geçidini ABD bombalarıyla yerle bir etti! - DünyaABD bombalarıyla geçit yerle bir edildiSuriye Cumhurbaşkanı Şara Bakü’de! Suriye'nin doğal gazını Azerbaycan verecek - DünyaBakü'de kritik görüşme başladı! Sürpriz anlaşma masada270 kişiye mezar olmuştu! Air India faciasında şok iddia - Dünya270 kişiye mezar oldu! Hakkındaki detaylar kan dondurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...