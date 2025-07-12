Lavrov-Kim Jong-un zirvesi! Ukrayna’ya gözdağı mı verildi?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la yaptığı kritik görüşme uluslararası gündemi hareketlendirdi. İki liderin sıcak mesajlar verdiği buluşma, Moskova-Pyongyang hattında askeri iş birliği ve Ukrayna savaşına dolaylı gözdağı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un tarafından kabul edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin bilgileri ve Kim Jong-un'un Lavrov'u karşıladığı görüntüleri paylaştı.

LAVROV'UN KUZEY KORE ZİYARETİ SÜRÜYOR

Sergey Lavrov, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret, iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyindeki stratejik diyaloğun ikinci turuna adandı. Lavrov, Wonsan kentinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Seong-hee ile görüştü.

"DENİZ İLETİŞİMİ YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Lavrov, görüşmede iki ülke arasında deniz iletişiminin yeniden başlatılabileceğini söyledi. Ayrıca Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinin kurtarılmasına yaptığı katkıya dikkat çekti.

LİDERLER ARASINDA YENİ TEMAS MESAJI

12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kim Jong-un arasında yeni temasların kurulabileceğini ifade etti. "Liderler sürekli temas halinde ve mesaj alışverişinde bulunuyorlar" diyen Lavrov, bir sonraki görüşmenin detaylarının iki lider tarafından belirleneceğini söyledi.