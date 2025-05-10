Kuzey Kore lideri Kim'den bomba itiraf! "Rusya'ya asker göndermek meşru hakkımız!"

Kim Jong-un, savaşın seyrine göre Kuzey Kore ordusunun Rusya için yeniden seferber edilebileceğini belirtti. "Rusya'ya destek için ordumuzu tekrar seferber etmekten çekinmeyiz" diyen Kim, Batı'ya da gözdağı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderme kararının "meşru ve haklı bir hamle" olduğunu duyurdu.

Kim, Pyongyang'da yaptığı açıklamada, "Savaşa katılımımız haklı bir hamle ve egemenlik hakkımızın kullanımıydı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya'ya destek için Kuzey Kore ordusunu yeniden seferber etmekten çekinmeyeceğini de vurguladı.

Nazi Almanyası'nın yenilgisinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Pyongyang'daki Rusya Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyarette konuşan Kim yaptığı açıklamada, "Savaşa katılımımız haklı bir hamle ve egemenlik hakkımızın kullanımıydı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya'ya destek için Kuzey Kore ordusunu yeniden seferber etmekten çekinmeyeceğini de vurguladı.

Resmi Kuzey Kore basını, Kim'in konuşmasının tam metnini yayınladı. Konuşmasında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki "köklü bağlara" dikkat çekildi.

Kuzey Kore lideri, "Rusya gibi büyük bir milletin deneyimli lideri Başkan Putin'in dostum ve yoldaşım olmasından ve Rusya ile yaptığımız ittifaktan sonsuz onur ve gurur duyuyorum" dedi.

"MODERN NAZİZM'İN YÜKSELİŞİ KAYGI VERİCİ"

Rusya ile olan askeri ittifakın en parlak dönemini yaşadığını ve bu ilişkinin giderek güçleneceğini ifade eden Kim Jong-un, "Zafer Günü'nün 80. yıl dönümü vesilesiyle Rus dostlarımla bir araya gelmem, ülkelerimizin neo-Nazizm tehdidini yenme ve dünya barışı ile insanlığın refahına katkıda bulunma yönündeki sarsılmaz ve güçlü ortak iradesinin bir kanıtıdır" dedi. Modern Nazizm'in yeniden canlanmasının insanlığın geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu savundu.

"UKRAYNALI NEO-NAZİ İŞGALCİLERİ ORTADAN KALDIRMA TALİMATI VERDİK"

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyonların dünya barışını koruma amacı taşıdığını belirten Kim, "Kardeş ülke Rusya'nın egemenliğini ve güvenliğini pervasızca ihlal eden düşman güçlerin maceracı askeri eylemlerini devletimize karşı bir işgal girişimi olarak değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya topraklarında, kendi vatanları gibi savaştığını belirten Kim, "Kursk Harekatı'na katılan tüm askerlerimiz, Kuzey Kore-Rusya ittifakının gücünü kanlarıyla kanıtlamıştır" ifadesini kullandı.

ABD VE MÜTTEFİKLERİNE SERT MESAJ

Kim Jong-un, Ukrayna'ya karşı tepkisiz kalmanın, Kuzey Kore'nin düşmanlarını cesaretlendireceğini söyledi. "Kukla Ukrayna kuvvetlerinin nükleer bir gücün topraklarına karşı askeri harekata girişmesini görmezden gelmemiz, düşmanlarımızı daha da cesaretlendirebilirdi" dedi. Kim, ABD ve Batılı müttefikleri uyararak, "Eğer Rusya'yı hedef alan tehlikeli askeri işgal fikrinden vazgeçmezlerse, ordumuzun düşmanın silahlı işgalini püskürtmek için kullanılmasını emredeceğim" uyarısında bulundu.

KUZEY KORE-RUSYA ASKERİ İŞBİRLİĞİ ARTIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024'te Pyongyang'da Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı askeri yardımlaşmayı içeriyor. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ortaya çıkmıştı. Pyongyang yönetimi, asker sevkiyatını ilk kez 28 Nisan'da resmi olarak doğrulamıştı.