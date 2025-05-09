Japon Denizi'ne füze yağmuru! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un talimatı verdi

Kuzey Kore, nükleer karşı saldırı senaryosu çerçevesinde Japon Denizi'ne peş peşe füze fırlattı!

Kuzey Kore, nükleer karşı saldırı senaryosu çerçevesinde dev bir füze tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bizzat yönettiği tatbikatta, 600 mm çoklu roket sistemleri ve Hwasongpho-11-Ka taktik balistik füzeleri test edildi.

"NÜKLEER GÜCÜMÜZ HER AN HAZIR OLMALI!"

Tatbikat sırasında konuşan Kim Jong-un, "Nükleer gücümüzün muhtemel bir savaşa karşı her daim harekete geçebilecek hazırlık seviyesinde tutulması önemlidir. Uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetlerimizi artırmak ve silah sistemlerimizin verimliliğini geliştirmek önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. Kim, Kuzey Kore ordusuna taktik nükleer silah sistemlerini güçlendirme talimatı verdi.

NÜKLEER TETİKLEYİCİ EĞİTİMİ!

Tatbikat kapsamında subaylara "Haekbangashoe" olarak bilinen Nükleer Tetikleyici yönetim ve kontrol sisteminin kullanımı üzerine kapsamlı eğitimler verildi.

Pyongyang yönetimi, nükleer silahları devreye sokma prosedürlerinin başarıyla tamamlandığını ve mobilizasyon sistemlerinin kriz anlarında hızlı ve etkili bir şekilde devreye girebildiğini duyurdu.

JAPON DENİZİ'NE FÜZE YAĞMURU!

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını doğruladı. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşen füzeler herhangi bir hasara yol açmazken, bölgedeki güvenlik endişeleri tırmanmaya başladı.

KUZEY KORE'NİN GÖVDE GÖSTERİSİ!

Hwasongpho-11-Ka (uluslararası alanda KN-23 olarak biliniyor) tipi füzelerin denendiği tatbikat, Pyongyang'ın askeri kapasitesini dünyaya göstermesi olarak yorumlandı. Kuzey Kore daha önce kısa menzilli balistik füze serisini Rusya'ya göndermişti.

Bölgedeki güvenlik kaygıları artarken, Japonya ve Güney Kore muhtemel yeni saldırılara karşı teyakkuzda.