Diş fırçalamak ekonomiye yılda 1,9 milyar dolar kazandırıyor! Diş çürüğünde diyabet riski

ZİYNETİ KOCABIYIK - Economist Impact tarafından Haleon’un desteğiyle hazırlanan Sağlıkta Kapsayıcılık Endeksi’nin üçüncü fazına ilişkin rapor, sağlığa yönelik tedbirlerin ekonomik kazanımlarını gözler önüne serdi.

Türkiye de dâhil 40 ülkede yaşanan zorlukların sağlık sistemleri ve ekonomi üzerindeki etkilerini analiz edildiği raporun ağız sağlığı bölümünde özellikle dar gelirli kişilerin tütün kullanımı, şekerli gıdaların sık tüketimi, yetersiz ağız hijyeni, florür eksikliği ve sağlık bilgilerine sınırlı erişim sebebiyle daha yüksek risk altında olduğu belirtilerek, “Endekse göre, bu alanda uygulanacak evrensel müdahaleler Türkiye’ye 1,9 milyar ABD doları tasarruf sağlayabilirken, dar gelirli grupları önceliklendiren hedefli müdahalelerle bu rakam 3,5 milyar dolarına kadar çıkabiliyor” değerlendirmesi yapılıyor.

Öte yandan, kronik diş eti iltihapları, özellikle düşük gelirli kişilerde Tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde artırıyor. Bunun temel sebebi, diş eti hastalığının sebep olduğu iltihaplanmanın kan şekeri seviyelerini yükseltmesi ve insülin dengesini etkilemesi. Araştırma, düzenli bakım ve erken müdahaleye dayalı programların, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda Tip 2 diyabete bağlı sağlık harcamalarını yaklaşık 1,6 milyar dolar azaltabileceğini gösteriyor.