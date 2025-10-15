“Aklın yolu” elektrikli araçları EN YAKIT’a çıkarıyor

Türkiye’nin ilk lisanslı elektrikli araç şarj ağı işletmecisi EN YAKIT, “Özgürlüğe Yolculuk” sloganıyla elektrikli araç (EV) kullanıcıları için alışılmışın dışına çıkarak sınırları kaldırıyor. Teknolojiye ve altyapı gelişimine yaptığı yatırımlarla menzil kaygısını sonlandıran EN YAKIT, akıllı şarj çözümleriyle kullanıcı deneyimini sürekli iyileştiriyor.

EN YAKIT, Türkiye genelinde sunduğu elektrikli araç şarj ağıyla kolaylık, verimlilik ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansının sahibi olan EN YAKIT, Türkiye'de ilk olarak En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisiyle sektördeki öncülüğünü sürdürüyor.

EN YAKIT’ın öncü En-ix teknolojisiyle desteklenen akıllı şarj sistemi, birçok hizmet sağlayıcının aksine QR kodu veya RFID kartı gerektirmeden şarj işlemini başlatma kolaylığı sunuyor. Şarj soketini takar takmaz aracın tanınması ve otomatik şarj başlatılması sayesinde kullanıcıların ek başlatma adımlarıyla uğraşmasına gerek kalmıyor.

Kullanıcılar, enerji tüketimlerine göre kademeli indirimler sunan sadakat programından ve Türkiye’nin önde gelen markalarıyla yapılan iş birlikleriyle çeşitli avantajlardan faydalanabiliyor.

EN YAKIT kurumsal müşterilerini de unutmuyor. En-ix Filo Yönetim Platformu, büyük ölçekli araç filolarının yakıt ve elektrikli şarj tüketimini tek ekrandan izlemelerini, maliyet analizleri yapmalarını ve faturalandırmayı otomatikleştirmelerini sağlıyor.

Bu sistem, elektrikli araç filosu kullanan şirketlere zaman, maliyet ve operasyonel kolaylık avantajı getirirken, Türkiye’de bu anlayışı hayata geçiren ilk uygulamalardan biri olarak dikkati çekiyor.

MENZİL KAYGISINA SON

Bu hizmeti ülke çapında yaygınlaştırmak için de yoğun bir çaba harcayan EN YAKIT, Türkiye’nin otoyollarında yüzde 95 kapsama oranıyla 250’den fazla yüksek hızlı DC şarj istasyonuyla hizmet veriyor. Bu istasyonların stratejik konumlandırılması ve en yüksek performansta çalışmasını sayesinde elektrikli araçların menzil kaygısı ortadan kalkıyor.

EN YAKIT, yalnızca teknolojisiyle değil, kullanıcı deneyimine verdiği önemle de fark oluşturuyor. Şarj istasyonlarının konum seçiminde, sürücülerin enerji aktarımı süresince rahatça dinlenebilecekleri, temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri, hijyen ve temizlik standartları yüksek lokasyonlara öncelik veriliyor. Bu sayede sürücüler, EN YAKIT istasyonlarında hem araçlarının hem de kendilerinin enerjisini güvenle tazeleyebiliyor.



Türkiye genelinde yüksek güçlü DC şarj altyapısını hızla yaygınlaştırılması kullanıcıların şarj sürelerini de minimuma indiriyor. İstasyonlarda sunulan 180 kW ve üzeri güç kapasitesi, birçok aracın 20 dakikadan kısa sürede yüzde 80 doluma ulaşmasına imkan sağlıyor. Bu sayede uzun yol kullanıcıları için zaman kaybını ortadan kalkıyor, elektrikli araç kullanımının cazibesi artırılıyor.

ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN TOPLUYOR

EN YAKIT, kullanıcıların hizmet kalitesini artırırken Türkiye’nin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji hedeflerini destekliyor. Enerji kullanımının optimize edilmesi ve şebeke üzerindeki yükün azaltılması karbon emisyonlarını düşürmeye katkıda bulunuyor.

EN YAKIT, sürdürülebilirlik vizyonunu sadece söylemde değil, altyapısında da uyguluyor.

Grup bünyesinde geliştirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri sayesinde istasyonlar, temiz enerjiyle şarj sağlama kapasitesine kavuşturuluyor. Amaç, önümüzdeki dönemde EN YAKIT istasyonlarının büyük kısmında yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı şarj hizmeti sunmak.

EN YAKIT “akıllı teknolojilerle” desteklediği stratejisiyle enerjinin üretiminden elektrikli araçlarda tüketimine kadar güvenli, erişilebilir, hızlı ve sürdürülebilir bir altyapıyı sağlıyor.