Bağlar daha da güçlenecek: Ortak alfabe Türk dünyasını sarıyor

Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Gebele Zirvesi’nde ortak Türk alfabesi çalışmalarının yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Türk Akademisi olarak ortak Türk alfabesiyle kitap yayınlamaya başladıklarını dile getiren Mustafayev, “Yeni alfabenin imkânlarını göstermek amacıyla Akademi, Abay Kunanbay’ın ‘Kara Sözler’i ile Cengiz Aytmatov’un ‘Beyaz (Ak) Gemi (Kemi)’ adlı eserlerini ortak Türk alfabesiyle deneysel olarak yayımlamıştır.

Prof. Dr. Şahin Mustafayev

"KÜLTÜREL BİRLİĞİN SOMUT TEZAHÜRÜ"

Bu yayınlar, Türk dünyasının kültürel birliğinin somut bir tezahürüdür. İnanıyoruz ki ortak alfabe, dilsel ve ruhani bağlarımızı daha da güçlendirecek, bilimsel ve eğitim kurumları arasındaki etkileşimi kolaylaştıracak ve ortak kültürel gelişim için yeni bir zemin oluşturacaktır. Ulaşım, enerji ve iletişim bağlantıları, Türk devletlerinin sürdürülebilir kalkınma stratejisinde özel bir yere sahiptir” dedi.

Türk dünyasının ortak bilimsel ve kültürel temelini zenginleştiren projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Mustafayev, hâlihazırda “Türk Devletleri Tarihi” adlı akademik projenin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

Mustafayev, Gebele Zirvesi’nde gelecek yıl Bakü’de 1926’da düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 100. yılının kutlanmasının önemine dikkat çekileceğini belirterek, “1926 Kurultayı, Türk dünyasının bilimsel ve kültürel bilincinin uyanışının sembolüdür. O dönemde ortak Türk alfabesi, terim birliği ve ana dilde eğitim gibi konular ilk kez bu ölçekte ele alınmıştır” diye konuştu.