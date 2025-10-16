Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bağlar daha da güçlenecek: Ortak alfabe Türk dünyasını sarıyor

Bağlar daha da güçlenecek: Ortak alfabe Türk dünyasını sarıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bağlar daha da güçlenecek: Ortak alfabe Türk dünyasını sarıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, kitapları ortak Türk alfabesi ile yayınlamaya başladıklarını söyledi.

Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Gebele Zirvesi’nde ortak Türk alfabesi çalışmalarının yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Türk Akademisi olarak ortak Türk alfabesiyle kitap yayınlamaya başladıklarını dile getiren Mustafayev, “Yeni alfabenin imkânlarını göstermek amacıyla Akademi, Abay Kunanbay’ın ‘Kara Sözler’i ile Cengiz Aytmatov’un ‘Beyaz (Ak) Gemi (Kemi)’ adlı eserlerini ortak Türk alfabesiyle deneysel olarak yayımlamıştır.

Prof. Dr. Şahin Mustafayev,
Prof. Dr. Şahin Mustafayev

"KÜLTÜREL BİRLİĞİN SOMUT TEZAHÜRÜ"

Bu yayınlar, Türk dünyasının kültürel birliğinin somut bir tezahürüdür. İnanıyoruz ki ortak alfabe, dilsel ve ruhani bağlarımızı daha da güçlendirecek, bilimsel ve eğitim kurumları arasındaki etkileşimi kolaylaştıracak ve ortak kültürel gelişim için yeni bir zemin oluşturacaktır. Ulaşım, enerji ve iletişim bağlantıları, Türk devletlerinin sürdürülebilir kalkınma stratejisinde özel bir yere sahiptir” dedi.

Türk dünyasının ortak bilimsel ve kültürel temelini zenginleştiren projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Mustafayev, hâlihazırda “Türk Devletleri Tarihi” adlı akademik projenin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

Mustafayev, Gebele Zirvesi’nde gelecek yıl Bakü’de 1926’da düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 100. yılının kutlanmasının önemine dikkat çekileceğini belirterek, “1926 Kurultayı, Türk dünyasının bilimsel ve kültürel bilincinin uyanışının sembolüdür. O dönemde ortak Türk alfabesi, terim birliği ve ana dilde eğitim gibi konular ilk kez bu ölçekte ele alınmıştır” diye konuştu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

5G 1 yılda ülkeye yayılacak! Devletin kasasına en az 2,1 milyar dolar girecekVali Gül’den barınma bekleyen üniversitelilere müjde: 8 bin öğrenciye yeni yurt yolda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Betonları dökülen İBB köprüsü ölüm saçıyor - GündemBetonları dökülen İBB köprüsü ölüm saçıyor"7 senede 45 dosyanın 23'üne izin verilmemiş" Mansur Yavaş için soruşturma izni çıkacak mı? - GündemMansur Yavaş için soruşturma izni çıkacak mı?Akkuyu NGS'de milli başarı! Yerlilik oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı - GündemOran yüzde 50'nin üzerine çıktıBakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü - GündemBakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştüİstanbul’da su alarmı: Baraj doluluk oranı kritik verinin altında! - GündemBaraj doluluk oranı kritik seviyenin altında!Erdoğan iftiralara son noktayı koydu: Nadir elementleri biz işleteceğiz - Gündem"Nadir elementleri biz işleteceğiz"
Sonraki Haber Yükleniyor...