Villadan şehir merkezine dönüş yaşanıyor! 360 derece İstanbul manzaralı Çiftçi Towers Türkerler'de son 80 daire

Villadan şehir merkezine dönüş yaşanıyor! 360 derece İstanbul manzaralı Çiftçi Towers Türkerler'de son 80 daire

Türkerler Holding’in Nispetiye’de hayata geçirdiği Çiftçi Towers’ta satışa sunulan 111 dairenin 18’i satılırken, stokta 80 adet daire kaldı. Projede yer alan daireler, Boğaz, Haliç ve tarihî yarımada manzarasını aynı çerçevede sunan 360 derece panoramik manzaraya sahip.

Türkerler Holding GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Dilek Karagöz, “Uzun yıllar boyunca yüksek gelir grubundaki konut alıcıları şehirden uzak, doğayla iç içe villa tipi konutlara yönelmişti. Ancak son dönemde bu tablo hızla değişiyor. Artık lüks kavramı sadece geniş bahçeli bir evle değil; şehir merkezinde yüksek metrekareli, manzaralı ve tam hizmetli rezidans hayatı ile özdeşleşiyor. İnsanlar zamanı daha verimli kullanmak, iş ve sosyal hayatın merkezine yakın olmak istiyor. Bu da İstanbul gibi megakentlerde merkezi konumda, yüksek standartlarda hayat alanlarına olan talebi ciddi biçimde artırdı. Çiftçi Towers Türkerler projemize gelen alıcıların büyük kısmı, daha önce bahçeli villalarda hayatını devam ettirmiş kişiler” dedi.

Projede daire fiyatları 2 milyon dolar ile 6,8 milyon dolar arasında değişirken, ortalama kira getirisi ise 10 bin dolar civarında. Projenin finansal açıdan da dikkat çekici avantajlar sunduğunu belirten Karagöz, “Konut alıcılarımız için şu anda yüzde 0 KDV avantajı devam ediyor. Bu fırsat, hem yatırım değeri hem de ödeme kolaylığı açısından önemli bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.

