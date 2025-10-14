Lüks gayrimenkulde tercihler değişti: Çiftçi Towers Türkerler

Modern şehir hayatının sunduğu olanaklardan kopmadan, aynı zamanda ferahlığı, mahremiyeti ve konforu bir arada yaşamak isteyen üst segment konut alıcıları, artık şehir merkezindeki nitelikli konutlara yöneliyor. Bu değişim, İstanbul’un gayrimenkul haritasında da önemli bir kırılma oluşturuyor. Artık lüks, sadece metrekare veya malzeme kalitesiyle değil; konum, erişim, hizmet ve hayat deneyimi ile tanımlanıyor.

Bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri, Türkerler Holding imzası taşıyan Çiftçi Towers Türkerler projesi. İstanbul’un en prestijli lokasyonlarından biri olan Nispetiye’de yer alan proje, 100 metrekare net salon ve 250 metrekareye ulaşan net kullanım alanlarıyla şehir merkezinde ferahlığı yeniden tanımlıyor. Projede yer alan daireler; Boğaz, Haliç ve tarihi yarımada manzarasını aynı çerçevede sunan 360 derecelik panoramik manzarasıyla hem mimari hem de hayat kalitesi açısından benzersiz bir standart oluşturuyor.

Çiftçi Towers Türkerler, sadece bir konut projesi değil; aynı zamanda bir hayat deneyimi olarak tasarlandı. Projede rezidans hizmetleri, vale ve concierge sistemleri, güvenlik altyapısı, akıllı ev teknolojileri ve özel sosyal alanlarıyla şehir merkezinde sakinlerine eksiksiz bir hayat sunuluyor. Alıcı profili ise, büyük oranda şehir dışındaki villa bölgelerinde yaşamış, ancak merkezdeki dinamizme ve erişilebilirliğe geri dönmek isteyen kişilerden oluşuyor.

DİLEK KARAGÖZ: VİLLALARDAN ŞEHRİN MERKEZİNE GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Türkerler Holding GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Dilek Karagöz, lüks gayrimenkul pazarındaki yeni eğilimin güçlü bir şekilde hissedildiğini belirterek şunları söyledi:

“Uzun yıllar boyunca yüksek gelir grubundaki konut alıcıları, şehirden uzak, doğayla iç içe villa tipi konutlara yönelmişti. Ancak son dönemde bu tablo hızla değişiyor. Artık lüks kavramı, sadece geniş bahçeli bir evle değil; şehir merkezinde yüksek metrekareli, manzaralı ve tam hizmetli rezidans hayatı ile özdeşleşiyor. İnsanlar zamanı daha verimli kullanmak, iş ve sosyal hayatın merkezine yakın olmak istiyor. Bu da İstanbul gibi mega kentlerde merkezi konumda, yüksek standartlarda hayat alanlarına olan talebi ciddi biçimde artırdı.”

Karagöz, villalardan şehir merkezine geri dönüş yapan alıcıların beklentilerini şöyle özetledi:

“Çiftçi Towers Türkerler projemize gelen alıcıların büyük kısmı, daha önce bahçeli villalarda yaşamış kişiler. Ancak ulaşım zorlukları, sosyal hayattan uzaklık ve zaman yönetimi gibi sebepler, bu kitlenin şehir merkezine dönmesine neden oldu. Çiftçi Towers Türkerler, bu ihtiyacı karşılayan nadir projelerden biri. Geniş metrekareli daireleri, panoramik İstanbul manzarası, rezidans hizmetleri ve merkezi konumuyla lüksü, konforu ve şehir hayatını tek çatı altında buluşturuyor. Çiftçi Towers Türkerler, gerek mimarisi gerekse uluslararası standartlarda donatılarıyla Türkiye’nin lüks konut alanındaki referans projelerinden biri haline geldi.”

Projenin finansal açıdan da dikkat çekici avantajlar sunduğunu belirten Karagöz, “Konut alıcılarımız için şu anda yüzde 0 KDV avantajı devam ediyor. Bu fırsat, hem yatırım değeri hem de ödeme kolaylığı açısından önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.

YENİ LÜKS: KONFOR, PANORAMİK MANZARA VE ŞEHRİN NABZI

Gayrimenkul sektörü uzmanları, lüks konut anlayışındaki bu değişimin uzun vadeli bir trende dönüştüğünü belirtiyor. Artık yüksek gelir grubu için “lüks”, yalnızca hayat alanının büyüklüğü değil; aynı zamanda şehrin merkezinde prestijli bir hayat deneyimi anlamına geliyor. Ulaşımın kolay olduğu, sosyal imkanların birkaç adım ötede bulunduğu, güvenlik ve hizmet kalitesinin yüksek olduğu projeler, tercih listelerinde ilk sırada yer alıyor.

Çiftçi Towers Türkerler, bu bakış açısıyla İstanbul’un merkezinde yaşayanlara, villa konforunda şehirli bir hayat sunuyor. Proje; ferah daire planları, 3.15 metre yüksek tavanlı alanları, panoramik cam cepheleri ve modern rezidans hizmetleriyle kentli hayatın en seçkin örneklerinden birini temsil ediyor.

Türkerler Holding’in mühendislik ve inşaat alanındaki tecrübesiyle şekillenen proje, sadece lüks bir konut yatırımı değil; aynı zamanda İstanbul’un yeni simgelerinden biri olarak konumlanıyor. Depreme dayanıklı altyapısı, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve akıllı bina teknolojileriyle Çiftçi Towers Türkerler, konforun yanında güvenliği ve sürdürülebilirliği de ön planda tutuyor.

ŞEHRİN MERKEZİNDE YENİ BİR HAYAT KÜLTÜRÜ

Nispetiye’nin seçkin atmosferinde yer alan Çiftçi Towers Türkerler, konumu itibarıyla İstanbul’un iş ve sosyal alanlarına birkaç dakikalık mesafede bulunuyor. Boğaz, Levent, Bebek ve Etiler aksına yakınlığıyla, sakinlerine hem prestij hem de kolaylık sunuyor.

Türkerler Holding, projeyi yalnızca bir konut kompleksi değil, İstanbul’un yeni sembollerinden biri olarak tanımlıyor. Lüks segmentte değişen beklentilere cevap veren Çiftçi Towers Türkerler, şehirli hayatın en zarif ve konforlu halini bir araya getiriyor.

Çiftçi Towers Türkerler, modern şehir hayatında “lüks” kavramının yeniden tanımlandığı yeni dönemin simgesi olarak, İstanbul’un merkezinde seçkin bir hayat vadetmeye devam ediyor.

Çiftçi Towers Türkerler, aynı zamanda sunduğu spor ve sosyal donatı alanlarıyla da şehirdeki rezidans hayatına yeni bir boyut kazandırıyor. Geniş yeşil alanları, yüzme havuzları, koşu parkurları, fitness merkezleri, spa alanları ve sosyal hayat merkezleriyle rezidans kültüründe alışılmışın ötesinde bir hayat standardı sunuyor. Bu olanaklar sayesinde proje, şehir içinde doğayla iç içe, dinamik ve konforlu bir hayat arayanlara ideal bir seçenek oluşturuyor.